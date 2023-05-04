RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Это не генетика. Стоматолог назвала истинные причины кариеса

Фото: Кариес - это не наследственность (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Нет никакого значения, какие зубы были у ваших близких родственников. Это абсолютно не влияет на кариозный процесс ваших зубов.

Доказательный стоматолог Алена рассказала в Instagram, от чего на самом деле возникает кариес.

От чего возникает кариес на зубах

"И если у вас самих все зубы полеченные, и у вашего мужа импланты или без некоторых зубов – это не означает что кариес у ваших детей из-за этого", - рассказала врач.

Доктор сообщила, что сейчас доказано исследованиями, что основной фактор кариеса - это бактерия Streprococcus, которая может передаваться от родителей к детям (через облизанные ложки, пустышки, поцелуи или зубные щетки, стоящие рядом в одной стакане).

Поэтому если у родителей кариес и проблемы с десной - то очень легко эти бактерии получит и ребенок. То есть это инфекция, а не генетика.

Очень большое значение имеет чистка зубов. Чистые зубы имеют мало шансов получить кариес. В налете бактериям очень хорошо жить и размножаться. Простые углеводы – это идеальная пища для кариозных бактерий.

"Они едят сахар – выделяют кислоту и эта кислота разрушает зуб", - отметила медик.

Что передается генетически

  • строение фисуры зуба (это те углубления, которые следует гереметизировать),
  • прикус,
  • форма, размер, структура зуба, цвет зубов - это может передаваться.

"Так что кариес - это инфекционный процесс, появляющийся после прорезывания зубов", - резюмировала стоматолог.

Читайте также, вам нужно бежать от детского стоматолога, если он предлагает такое лечение.

Также мы объясняли, какие ошибки допускают многие люди во время чистки зубов.

Читайте РБК-Украина в Google News
стоматологзубикариес