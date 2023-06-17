Це єдина порода собак, які не вміють гавкати. А ще їх ховали разом з фараонами (фото)

Одна з найдавніших порід собак - басенджі - має цікаву природну особливість: вона зовсім не вміє гавкати. А предків сучасних чотирилапих красенів настільки шанували у Давньому Єгипті, що ховали разом з фараонами та ще й в нашийниках з дорогоцінним камінням.
Що відомо про породу - дізнайтеся в матеріалі Styler далі.
Дослідники ще 2004 року провели генетичне дослідження, яке виявило 14 найдавніших порід собак, геном якого найближчий до дикого вовка. Басенджі увійшли до цього списку. І не дивно, адже їх шанували ще задовго до нашої ери.
Басенджі - мисливський собака, родом з Африки. Інші назви - собака Занде, лісовий собака з Конго, бонго-тер'єр, конго-тер'єр, ням-ням-тер'є́р.
Перші сліди собак, подібних до басенджі, знайдені в єгипетських захороненнях, яким понад шість тисяч років. Настінні зображення, барельєфи, статуетки, скриньки та інші предмети побуту і культу вироблені у вигляді собаки, подібної до басенджі.
Басенджі - улюбленець єгипетських фараонів (фото: pixabay)
Це офіційно єдина порода собак, котра зовсім не гавкає.
Дуже рідко собака цієї породи може видавати різноманітні звуки, що не тільки відповідають якійсь ситуації, але й її настрою: бурмотіння, сміх, фиркання, трель (щось схоже на здавлений сміх).
При цьому басенджі можуть вити, і це виття нагадує сирену.
Дивіться на відео, зняте власником басенджі, які звуки здатен видавати песик:
Перші сліди собак, подібних до басенджі, знайдені в єгипетських захороненнях, яким понад 6 тисяч років.
Цікаво, що при археологічних розкопках гробниць п'ятої династії єгипетських фараонів знайдені мумії басенджі.
Це - сильний і витривалий пес (фото: pixabay)
В могилі поруч із саркофагом фараона Тутанхамона були знайдені забальзамовані, обгорнуті в дорогі тканини, просякнуті пахощами мумії собак цієї породи з ошийниками із дорогоцінного каміння.
Для фараонів басенджі були більше, ніж собаки для полювання. Вони вважалися живими амулетами, які здатні захистити від чорної магії та чаклунства.
Попри велику популярність в Єгипті, країна не є батьківщиною породи. Предки сучасних басенджі жили в племенах мисливців у джунглях Центральної Африки ще задовго до виникнення перших вогнищ цивілізації.
Цуценята басенджі дуже милі (фото: pixabay, instagram.com/mibre.basenjis)
На батьківщині породи, в Центральній Африці, лінія породи ніколи не переривалась - її продовжували цінувати за розум, швидкість, магічні властивості, мисливські здібності і мовчазність.
І досі собаку широко використовують там під час полювання. І мовчазність басенджі відіграє в такому промислі величезне значення.
Басенджі - собаки середнього розміру: 40-43 см в холці, і вагою 9-11 кг.
Масть може бути різною: червона, насичена чорна, триколор (насичено чорний с червоно-рудим підпалом, з плямами над очима, на морді та вилицях), тигрова (чорні смуги на червоно-рудому фоні). При всіх мастях у басенджі мають бути - білі лапи, груди та кінчик хвоста.
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