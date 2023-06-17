Це єдина порода собак, які не вміють гавкати. А ще їх ховали разом з фараонами (фото)

Звідки походить басенджі

Дослідники ще 2004 року провели генетичне дослідження, яке виявило 14 найдавніших порід собак, геном якого найближчий до дикого вовка. Басенджі увійшли до цього списку. І не дивно, адже їх шанували ще задовго до нашої ери.

Басенджі - мисливський собака, родом з Африки. Інші назви - собака Занде, лісовий собака з Конго, бонго-тер'єр, конго-тер'єр, ням-ням-тер'є́р.

Перші сліди собак, подібних до басенджі, знайдені в єгипетських захороненнях, яким понад шість тисяч років. Настінні зображення, барельєфи, статуетки, скриньки та інші предмети побуту і культу вироблені у вигляді собаки, подібної до басенджі.

Басенджі - улюбленець єгипетських фараонів (фото: pixabay)

Басенджі не здатен гавкати

Це офіційно єдина порода собак, котра зовсім не гавкає.

Дуже рідко собака цієї породи може видавати різноманітні звуки, що не тільки відповідають якійсь ситуації, але й її настрою: бурмотіння, сміх, фиркання, трель (щось схоже на здавлений сміх).

При цьому басенджі можуть вити, і це виття нагадує сирену.

Дивіться на відео, зняте власником басенджі, які звуки здатен видавати песик:

Єгиптяни вважали басенджі "живими амулетами"

Перші сліди собак, подібних до басенджі, знайдені в єгипетських захороненнях, яким понад 6 тисяч років.

Цікаво, що при археологічних розкопках гробниць п'ятої династії єгипетських фараонів знайдені мумії басенджі.

Це - сильний і витривалий пес (фото: pixabay)

В могилі поруч із саркофагом фараона Тутанхамона були знайдені забальзамовані, обгорнуті в дорогі тканини, просякнуті пахощами мумії собак цієї породи з ошийниками із дорогоцінного каміння.

Для фараонів басенджі були більше, ніж собаки для полювання. Вони вважалися живими амулетами, які здатні захистити від чорної магії та чаклунства.

Звідки родом давня порода

Попри велику популярність в Єгипті, країна не є батьківщиною породи. Предки сучасних басенджі жили в племенах мисливців у джунглях Центральної Африки ще задовго до виникнення перших вогнищ цивілізації.

Цуценята басенджі дуже милі (фото: pixabay, instagram.com/mibre.basenjis)

На батьківщині породи, в Центральній Африці, лінія породи ніколи не переривалась - її продовжували цінувати за розум, швидкість, магічні властивості, мисливські здібності і мовчазність.

І досі собаку широко використовують там під час полювання. І мовчазність басенджі відіграє в такому промислі величезне значення.

Басенджі - собаки середнього розміру: 40-43 см в холці, і вагою 9-11 кг.

Масть може бути різною: червона, насичена чорна, триколор (насичено чорний с червоно-рудим підпалом, з плямами над очима, на морді та вилицях), тигрова (чорні смуги на червоно-рудому фоні). При всіх мастях у басенджі мають бути - білі лапи, груди та кінчик хвоста.