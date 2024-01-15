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Це дуже небезпечно. Не запалюйте ароматичні свічки вдома і ось чому

Чому ароматичні свічки шкідливі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Ароматичні свічки - популярний елемент декору, який не тільки прикрашає оселю, а ще й наповнює її неповторними та дуже приємними ароматами. Втім, не усі вони безпечні. Американський лікар Джон Заде та науковці з Орхуського університету з'ясували, що використання свічок може бути дуже небезпечним.

Чому варто відмовитися від використання ароматичних свічок, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: TikTok-сторінка лікаря, сайт Daily Express.

Чому не можна палити ароматичні свічки

Дерматолог радить прибрати з квартири свічки з ароматами (скріншот)

У чому небезпека ароматичних свічок - з'ясовували вчені

Окрім цього, минулого року науковці з Департаменту охорони здоров'я Орхуського університету провели дослідження. Вони встановили, що під час горіння свічок у людей з легкими та прихованими формами астми можуть починатися проблеми зі здоров'ям.

Це стосується не тільки диму від свічок, а й пари, яка виникає під час приготування їжі. У людей, які мають вразливі до подразників органи дихання, можуть початися проблеми зі шкірою. Саме тому науковці радять провітрювати приміщення, де горять свічки. А краще їх палити у кімнатах з відкритими вікнами та дверима.

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