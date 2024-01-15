Це дуже небезпечно. Не запалюйте ароматичні свічки вдома і ось чому

Чому не можна палити ароматичні свічки

Дерматолог радить прибрати з квартири свічки з ароматами (скріншот)

У чому небезпека ароматичних свічок - з'ясовували вчені

Окрім цього, минулого року науковці з Департаменту охорони здоров'я Орхуського університету провели дослідження. Вони встановили, що під час горіння свічок у людей з легкими та прихованими формами астми можуть починатися проблеми зі здоров'ям.

Це стосується не тільки диму від свічок, а й пари, яка виникає під час приготування їжі. У людей, які мають вразливі до подразників органи дихання, можуть початися проблеми зі шкірою. Саме тому науковці радять провітрювати приміщення, де горять свічки. А краще їх палити у кімнатах з відкритими вікнами та дверима.