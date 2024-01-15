Это очень опасно. Не зажигайте ароматические свечи дома и вот почему

Почему нельзя жечь ароматические свечи

Дерматолог советует убрать из квартиры свечи с ароматами (скриншот)

В чем опасность ароматических свечей - выясняли ученые

Кроме того, в прошлом году ученые из Департамента здравоохранения Орхусского университета провели исследование. Они установили, что при горении свечей у людей с легкими и скрытыми формами астмы могут начинаться проблемы со здоровьем.

Это касается не только дыма от свечей, но и пара, возникающего во время приготовления пищи. У людей, имеющих чувствительные к раздражителям органы дыхания, могут начаться проблемы с кожей. Именно поэтому ученые советуют проветривать помещение, где горят свечи. А лучше их жечь в комнатах с открытыми окнами и дверями.