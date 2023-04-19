Це дослідження змінить ставлення до кави: вчені виявили несподіваний ефект напою на здоров'я

Що показало дослідження

Дослідження, опубліковане в Journal of Clinical Nutrition, показало, що вживання кави може бути пов’язане з меншим ризиком діабету 2 типу. У дослідженні взяли участь понад 150 000 осіб. Науковці вивчали зв’язок між маркерами запалення та вживанням кави.

Результати показали, що ефект напою знижує запалення і може захищати від діабету 2 типу. Одна додаткова чашка кави на день знижувала ризик розвитку хвороби на 4-6%.

Нове дослідження проливає світло на те, як антиоксиданти кави можуть пригнічувати запалення настільки, щоб запобігти розвитку діабету в людей з різним станом здоров’я.

"Хоча короткострокове запалення внаслідок травми чи хвороби є нормальним явищем, хронічне запалення, яке виникає постійно, може вплинути на здоров’я та підвищити ризик розвитку різноманітних станів, таких як діабет 2 типу", - каже Керрі Габріель, нутриціолог.

За її словами, спосіб життя, який включає більше природних протизапальних продуктів і фізичних вправ, зменшує запалення та захищає від діабету.

"Кава містить різноманітні біологічно активні сполуки, включаючи хлорогенові кислоти та лігніни, які мають антиоксидантну та протизапальну дію. Ці сполуки можуть допомогти зменшити запалення та окислювальний стрес - два фактори, які сприяють розвитку діабету", - каже ендокринолог Аднан Захід, доктор медичних наук.

Як багато кави можна пити

Одна додаткова чашка кави на день (до 6 чашок) була пов’язана зі зниженням ризику діабету 2 типу. Але надмірне вживання кофеїну може викликати нервозність і тривогу.

Експерти радять вживати не більше 400 міліграмів кофеїну на день, що еквівалентно 2 чашкам кави.

Людям із діабетом у напій не варто додавати цукор або ароматизовані вершки.

"Для людини з діабетом 2 типу навіть 200 мг (або одна чашка) можуть спричинити швидке підвищення та зниження рівня глюкози. Для тих, хто намагається контролювати рівень цукру в крові, обмеження кофеїну однією чашкою на день справді ідеально підходить для оптимального здоров’я", - каже Керрі Габріель.