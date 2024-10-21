"Це не чарівний засіб". Дерматолог розкрила всю правду про крем від зморшок

Які інгредієнти мають бути в кремі від зморшок?

Крем від зморшок це б'юті-продукт, який бореться з причинами їх появи. У його формулі мають бути вітаміни, наприклад, ретинол, вітамін С, а також AHA-кислоти - молочна, саліцилова, гліколева.

Тарнавська розповіла, які інгредієнти здатні профілактувати появу зморшок. Зокрема це гіалуронова кислота.

Гіалуронова кислота (ГК) також корисна і для профілактики, і для корекції зморшок. Важливий нюанс: ГК буває різних видів, у кожного виду свій молекулярний ланцюг. Високомолекулярна гіалуронова кислота має великі молекули і залишається на поверхні епідермісу, створюючи неймовірну шовковистість та гладкість шкіри.

Неважко здогадатися, що у середньомолекулярної ГК молекули середніх розмірів вони здатні проникнути в епідерміс, створити такий собі буфер і в буквальному сенсі наповнити зморшки зсередини.

Низькомолекулярна ГК, або інкапсульована ГК має наномолекули, які в цілості та безпеці доходять до дерми та заповнюють дефіцити.

Чи справді крем допоможе від зморшок (фото: freepik.com)

Чи може крем позбавити вас зморшок?

Ольга зазначила, що крем від зморшок "це не чарівний засіб, а набір конкретних інгредієнтів, що вирішують конкретні завдання".

"У вас є можливість самостійно визначити, чи допоможе вам крем запобігти зморшкам, чи ні. Практика показує, що стовідсоткового омолодження не варто очікувати", - розповідає Ольга.

Тому треба пам'ятати, що від косметики, навіть дуже дорогої, не варто чекати занадто багато, а також будь-який крем не є лікарським препаратом. І снує досить поширена думка, що для того, аби позбутися зморшок, достатньо одного крему, тому що його активні компоненти проникають глибоко у шкіру. На жаль, це не так.

За словами дерматолога, більш показовим є використання біоревіталізації та апаратних методик.