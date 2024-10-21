UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

"Це не чарівний засіб". Дерматолог розкрила всю правду про крем від зморшок

Фото: Чи може крем позбавити вас від зморшок? (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Косметичні засоби активно рекламуються та обіцяють позбавити ваше обличчя від зморшок. Та чи дійсно це є правдою? Чи може крем надати вам молодості?

На це питання дала відповідь в ексклюзивному коментарі РБК-Україна (проект Styler) дерматолог Ольга Тарнавська.

Які інгредієнти мають бути в кремі від зморшок?

Крем від зморшок це б'юті-продукт, який бореться з причинами їх появи. У його формулі мають бути вітаміни, наприклад, ретинол, вітамін С, а також AHA-кислоти - молочна, саліцилова, гліколева.

Тарнавська розповіла, які інгредієнти здатні профілактувати появу зморшок. Зокрема це гіалуронова кислота.

Гіалуронова кислота (ГК) також корисна і для профілактики, і для корекції зморшок. Важливий нюанс: ГК буває різних видів, у кожного виду свій молекулярний ланцюг. Високомолекулярна гіалуронова кислота має великі молекули і залишається на поверхні епідермісу, створюючи неймовірну шовковистість та гладкість шкіри.

Неважко здогадатися, що у середньомолекулярної ГК молекули середніх розмірів вони здатні проникнути в епідерміс, створити такий собі буфер і в буквальному сенсі наповнити зморшки зсередини.

Низькомолекулярна ГК, або інкапсульована ГК має наномолекули, які в цілості та безпеці доходять до дерми та заповнюють дефіцити.

Чи справді крем допоможе від зморшок (фото: freepik.com)

Чи може крем позбавити вас зморшок?

Ольга зазначила, що крем від зморшок "це не чарівний засіб, а набір конкретних інгредієнтів, що вирішують конкретні завдання". 

"У вас є можливість самостійно визначити, чи допоможе вам крем запобігти зморшкам, чи ні. Практика показує, що стовідсоткового омолодження не варто очікувати", - розповідає Ольга.

Тому треба пам'ятати, що від  косметики, навіть дуже дорогої, не варто чекати занадто багато, а також будь-який крем не є лікарським препаратом. І снує досить поширена думка, що для того, аби позбутися зморшок, достатньо одного крему, тому що його активні компоненти проникають глибоко у шкіру.  На жаль, це не так.

За словами дерматолога, більш показовим є використання біоревіталізації та апаратних методик. 

Читайте РБК-Україна в Google News
КрасаСтиль життяКремЗдоров'я