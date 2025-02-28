Це буває тільки раз на рік: 5 неймовірних місць, які навесні вражають красою квітів

Весняні квіти - це пробудження природи, коли світ радує око мальовничими пейзажами. У цей період мандрівники з усього світу вирушають у найкрасивіші куточки планети, щоб побачити квітучі дерева, безкраї поля квітів і чарівні весняні ландшафти.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять популярних напрямків, де можна насолодитися весняною величчю природи.
Голландія навесні перетворюється на справжню квіткову казку, де безкраї поля тюльпанів створюють неймовірні мальовничі картини. Найвідоміше місце - це парк Кекенхоф, розташований неподалік від Амстердама, де щовесни розквітає понад сім мільйонів квітів.
Поля навколо селищ Ліссе та Гарлем також приваблюють туристів, які хочуть побачити різнокольорові килими тюльпанів, нарцисів і гіацинтів. У середині квітня в Нідерландах проходить фестиваль тюльпанів, під час якого можна покататися на велосипеді між квітучими полями.
Тепла весняна погода і пахощі квітів створюють ідеальні умови для прогулянок та фотосесій. Голландські тюльпани - один із головних символів весни, заради яких до країни приїжджають тисячі туристів.
Весна в Японії - це час цвітіння сакури, коли вулиці, парки та сади вкриваються ніжно-рожевими хмарами пелюсток. Цвітіння починається наприкінці березня на півдні країни й поступово просувається на північ, досягаючи Токіо, Кіото та Хоккайдо у квітні.
Японці влаштовують традиційні пікніки під квітучими деревами - це називається "ханамі" і є важливою частиною культури. Серед наймальовничіших місць для спостереження за квітучою сакурою - парк Уено в Токіо, замок Хімедзі та річка Мегуро, де дерева віддзеркалюються у воді, створюючи чарівну атмосферу.
Увечері багато парків підсвічують, що робить цвітіння сакури ще більш магічним видовищем. Туристи з усього світу приїжджають до Японії, щоб побачити це тендітне й недовговічне природне явище.
Хоча лавандові поля у Франції зазвичай квітнуть влітку, деякі сорти починають розпускатися вже наприкінці весни, створюючи дивовижний пейзаж. У Провансі можна знайти перші лавандові поля у травні, особливо в районах Воклюз і Альпи Верхнього Провансу.
Лавандові ферми пропонують туристам прогулянки серед запашних рослин, фотосесії та дегустацію місцевого меду й ефірних олій. У селищі Соль-сюр-Сен можна відвідати лавандові фестивалі та придбати натуральну косметику на основі лаванди.
Навесні природа Провансу розквітає, доповнюючи фіолетові поля зеленими пагорбами й золотистими просторами квітучого ріпаку. Тиша, аромати трав і теплий бриз роблять подорож до Провансу справжнім відпочинком для душі.
Весна приносить життя в Долину Квітів в Індії, де схили Гімалаїв вкриваються яскравими квітами. Цей національний парк, розташований у штаті Уттаракханд, є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО й славиться своєю неймовірною флорою. У квітні-травні тут розквітають сотні видів альпійських квітів, зокрема рідкісні орхідеї, маки й рододендрони.
Подорож до Долини Квітів - це не лише візуальне задоволення, а й можливість насолодитися чистим гірським повітрям і тишею природи. Туристи вирушають у походи звивистими стежками, де можна побачити водоспади, льодовики та стада яків. Весна - ідеальний час, щоб відкрити для себе це приховане природне диво.
Навесні Німеччина перетворюється на країну квітучих фруктових садів, особливо в регіоні Баден-Вюртемберг і в долині Рейну. Тут у квітні-травні розквітають яблуні, вишні, персики й груші, створюючи романтичні біло-рожеві пейзажі.
Одне з найпопулярніших місць для весняних прогулянок - це озеро Бодензеє, де квітучі сади поєднуються з краєвидом на Альпи. Туристи приїжджають сюди, щоб насолодитися ароматом квітучих дерев, покататися на велосипедах і скуштувати свіжі фермерські продукти.
Весняні фестивалі квітучих дерев проходять у багатьох німецьких містах, пропонуючи дегустації сидру й фруктових десертів. Ніжні кольори природи, м’який клімат і затишні містечка роблять цей регіон ідеальним для весняного відпочинку.
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