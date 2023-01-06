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"Це було моєю помилкою": Аліна Гросу вперше прокоментувала розрив із російським актором

Аліна Гросу та Роман Полянський (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно співачка Аліна Гросу спілкувалася з читачами у своєму Instagram, відповідаючи на їхні запитання. Серед них було багато тих, що стосуються її роману з російським актором Полянським.

Що Гросу розповіла про стосунки - читайте нижче в матеріалі Styler.

Аліна Гросу про стосунки з Романом Полянським

Прихильників зірки дуже цікавить її особисте життя, і не дарма. Аліна досить часто публікувала спільні фото з колишнім бойфрендом із Росії. На запитання, чи в стосунках пара зараз зірка відповіла досить лаконічно.

"Не хочу нічого зараз коментувати. Думаю, що це було моєю помилкою - показувати своє особисте життя. Можливо, пізніше розповім", - написала вона.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Напевно, фанатам стало зрозуміло, що Роман та Аліна більше не разом, однак вони не вгавали. Наступним запитанням стало, чи сумує Аліна за колишнім коханим.

"Якщо дуже чесно, то навіть не починала сумувати", - заінтригувала Гросу.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, що на початку лютого 2022 року співачка привітала Полянського з річницею, і це була остання згадка про нього в соціальних мережах. Після цього Гросу випустила пісню з рядками "Перший новий рік, там де нас нема…Така самотня без тебе зима".

Відомо, що після 24 лютого Полянський повернувся до Росії, засвітившись у Москві на прем'єрі фільму режисера Фокіна, який відкрито підтримує дії Кремля в Україні.

Аліна Гросу та Роман Полянський (фото: instagram.com/alina_grosu)

Раніше ми розповідали, скільки потрібно Аліні Гросу для життя в Лос-Анджелесі.

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Аліна Гросустосунки