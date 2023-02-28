"Нікому не могла розповісти": Юлія Саніна розповіла, як стала ведучою Євробачення 2023

Як проходив кастинг

Артистка зізналась, що це був тривалий процес. Спочатку на неї чекав онлайн кастинг. Після цього етапу вона полетіла до Лондона. Там на неї чекав вже другий телевізійний кастинг, який вона успішно пройшла.

Після цього їй повідомили, що вона стала ведучою.

"Це були насправді довгі місяці кастингів. Це був довгий процес, про який я нікому не могла розповісти, тому що це була величезна таємниця. Знала лише моя сім'я. Навіть хлопці з гурту не знали. Мені не можна було нікому казати", - сказала Саніна.

Цікаво, що інші українські зірки теж проходили кастинг, але ведучою стала саме Юлія.

"Реакція була - німа. Це радість, але і величезна відповідальність", - розповіла про свої емоції артистка.

За словами Юлії, британці дуже відповідально підійшли до підготовки конкурсу. Вони активно співпрацюють з українцями, аби Євробачення 2023 було дійсно від імені України.

"Британці дуже стараються. Вони дійсно спілкуються, консультуються з нами, щоб максимально показати Україну, продемонструвати нашу культуру, щоб це було українське Євробачення разом із британцями", - наголосила співачка.

Коли відбудеться Євробачення 2023

Пісенний конкурс пройде 9, 11 та 13 травня у Великій Британії (Ліверпуль).

Минулого року конкурс виграв гурт Kalush. Однак, через російську агресію, проводити конкурс в Україні стало не неможливим.

Цьогоріч Україну представить гурт TVORCHI з піснею "Heart Of Steel".