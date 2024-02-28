"Це була помилка". LP попросила вибачення в українців через скандал із триколором

Співачка шкодує про свій вчинок

"Я хочу попросити вибачення у моїх друзів і шанувальників з України, яких справедливо образив мій бездумний допис, в якому я подякувала російським фанатам за худі, який вони зробили для мене, з моїм лого і російським прапором. Я глибоко шкодую про свою нечуйність. Це була помилка. Мені дуже шкода. Я хочу показати, що люблю і підтримую Україну, і завжди це робитиму", - заявила артистка.

Також вона додала, що через два роки після початку повномасштабного вторгнення Україна потребує підтримки більше, ніж будь-коли.

"Я завжди любитиму і підтримуватиму український народ. Прийміть мої вибачення, українці! Мені щиро шкода. Знайте, що я завжди дбатиму, любитиму і підтримуватиму вас. Слава Україні", - додала співачка.

LP попросила пробачення в українських фанів (скриншот)

Деталі скандалу

Нагадаємо, що LP напередодні у сторіс в Instagram запостила відео, на якому вона позувала у худі з триколором, яке їй подарували прихильники з РФ. Після того, як українці обурилися вчинком співачки й почав розгорятись скандал, вона видалила своє відео. Втім, відео із вибаченням вона не записала.

Зазначимо, що у LP зараз запланований концертний тур Європою. Через скандал із російським триколором у Литві скасували виступ співачки. Чи пов'язане вибачення артистки зі скасуванням концерту - невідомо.

Додамо також, що окрім вибачення, LP також запостила відео з концерту, де вона зі сцени говорить - "Слава Україні". Раніше артистка активно висловлювала свою підтримку українському народу і навіть виходила на сцену із синьо-жовтим стягом.

LP похизувалась худі із триколором і подякувала російським фанам (скриншот)