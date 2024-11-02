Трясця, грець, пранці, ковінька: звідки з'явилися найцікавіші українські матюки і яке їхнє значення

Лайка - це не лише спосіб висловити емоції, а й важливий елемент культури, який відображає історію та менталітет народу. В Україні, як і в багатьох інших країнах, лайливі слова мають свої корені, які сягають у давнє минуле. І в нашій мові є цікаві матюки, яких немає в жодній іншій мові.

Звідки походять українські матюки та яке значення вони насправді мають, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Liga.

Походження лайливих слів

Лайка в українській культурі має глибокі корені, адже українці завжди мали свою унікальну манеру висловлювати емоції та переживання.

Як зазначають фольклористи, використання лайливих слів існувало ще в давнину, і сьогодні ми можемо спостерігати їхнє відображення в класичній українській літературі та фольклорі.

Еталонні матюки, що стали невід’ємною частиною мови, не з’явилися в результаті впливу інших народів, таких як росіяни чи татари. Вони вже давно увійшли в побут і використовувалися українцями в найрізноманітніших ситуаціях.

Пошук у виданнях, таких як "Українська мова без табу" Лесі Ставицької, або в збірках "Бандурка. Українські сороміцькі пісні", дозволяє нам поринути в історію цих виразів, які можна знайти навіть у творах Тараса Шевченка та Миколи Гоголя.

У світі, де лайка часто сприймається як крайній захід, ми можемо знайти альтернативи - українські лайливі вирази, які не лише зберігають колорит, а й відкривають нові грані нашої мови.

Знайомство з українськими лайливими виразами може бути не лише пізнавальним, а й веселим.

Тож, якщо ви шукаєте спосіб вразити своїх друзів оригінальністю висловлювань, або просто хочете підняти настрій, використовуйте старовинні українські матюки.

Найпоширеніші цікаві матюки українською

Най (нехай, хай) би тя (тебе) шляк трафив!

Коли хтось вживає цю фразу, він бажає людині, щоб її спіткала біда, наприклад, інсульт чи параліч. Слово "шляк" походить від німецького "Schlag" (шлаг), що означає удар, тоді як "трафити" має корені в німецькому "treffen" (статися, трапитися, зустрітися).

Схоже значення має й вираз "хай йому/тобі грець!" - хоча сьогодні його часто використовують просто як вигук, коли щось дратує, розчаровує або викликає бажання зупинитись.

Хай тобі трясця!

У цьому вислові "трясця" означає лихоманка або пропасниця, яку й бажають отримати людині, яка зачепила або розізлила.

Хай тебе пранці з'їдять!

Слово "пранці" в українській мові - це своєрідний код для позначення сифілісу, однієї з поширених хвороб, що передаються статевим шляхом.

Його походження тісно пов'язане з історією, адже в різних країнах цю хворобу називали по-різному: англійці та німці вважали її "французькою хворобою", а самі французи - "неаполітанською".

Досліджуючи етимологію слова "пранці", можна помітити, що воно виникло від слова "Франція".

Цікаво, що в українській мові часто відбувається заміна іноземних літер, зокрема "ф", на "п" або "хв". Це явище можна спостерігати в багатьох словах, наприклад, у "хвабрику" або "хвасоні", а також у народному імені Хведір.

Таким чином, "пранці" не лише відображає історичні стосунки між культурами, а й демонструє живу динаміку мови, яка змінюється та адаптується до нових умов.

Матері його (твоїй) ковінька!

Слово "ковінька" в українській мові має цікаве значення - це палиця з загнутим кінцем, схожа на хокейну ключку чи ціпок, на який спираються люди, які мають труднощі з ходьбою.

У популярному вигуку "матері його/твоїй" вживається "класична" прокльонна форма, яка надає фразі особливого забарвлення.

Слово "ковінька" з'явилося у цьому контексті з невідомих причин, але паралелі можна провести з англійським виразом "Christ on a crutch", що також вказує на образ палиці, на яку спираються.