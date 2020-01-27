Трясет все внутри: в Харькове у девушки-инвалида украли коляску

Девушка-инвалид Ирина Сорока, проживающая в Харькове, обнаружила, что из ее подъезда украли коляску. Инцидент произошел сегодня, 27 января. Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.

Ирина написала, что просто не представляет, кто мог такое сделать. Кража коляски с электроприводом MEYRA Ichair MC Basic 1.609 произошла с 7:00 до 10:15 по улице Одесской.

"Я в шоке... Сложно даже что-то писать. Только трясет все внутри и слезы на глаза накатываются", - написала Сорока, и заявила, что вызвала полицию.

Ирина Сорока (фото: facebook.com/Ирина Сорока)

Девушка также рассказала, что оставляет 90-килограммовую коляску в подъезде, потому что ее тяжело поднимать по ступенькам. При этом на коляску она навешивала замок. Она подчеркнула, что это не первая ее коляска и всегда все было хорошо.

Ирина Сорока (фото: facebook.com/Ирина Сорока)

Ирина попросила помощи пользователей сети, которые прокомментировали данную ситуацию.

Ирочка, сейчас все найдём! Харьков не такой уже и большой город! А если и пришло время с ней расстаться как с кусочком старой жизни перед началом новой, то купим всем миром коляску еще лучше прежней!

Боже, какая подлость, у меня тоже дочь инвалид и я знаю, как это важно, ведь это ноги инвалида, какой грех, уже нет ничего святого;

На OLX смотрите внимательно новые посты сегодня, завтра. Коляски детские крадут и сразу туда, авто даже разбирали и выкладывали;

У меня нет слов. Люди потеряли стыд и совесть.

Скриншоты с Facebook