Трясе все всередині: у Харкові у дівчини-інваліда вкрали візок

У Харкові пограбували дівчину-інваліда
Дівчина-інвалід Ірина Сорока, яка проживає в Харкові, виявила, що з її під'їзду вкрали візок. Інцидент стався сьогодні, 27 січня. Про це дівчина написала на своїй сторінці в Facebook.
Ірина написала, що просто не уявляє, хто міг таке зробити. Крадіжка коляски з електроприводом MEYRA Ichair MC Basic 1.609 сталася з 7:00 до 10:15 по вулиці Одеській.
"Я в шоці... Навіть складно щось писати. Тільки трясе все всередині і сльози на очі накочуються", - написала Сорока, і заявила, що викликала поліцію.
Ірина Сорока (фото: facebook.com/Ірина Сорока)
Дівчина також розповіла, що залишає 90-кілограмову коляску в під'їзді, тому що її важко піднімати по сходах. При цьому на коляску вона навішувала замок. Вона підкреслила, що це не перша її коляска і завжди все було добре.
Ірина Сорока (фото: facebook.com/Ирина Сорока)
Ірина попросила допомоги користувачів мережі, які прокоментували дану ситуацію.
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