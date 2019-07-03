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Ты трус: Ляшко обратился к Зеленскому (видео)

STYLERЖизнь    03.07.2019 - 16:32
Ты трус: Ляшко обратился к Зеленскому (видео)
Олег Ляшко (фото: РБК-Украина)

Олег Ляшко раскритиковал Владимира Зеленского

Олег Ляшко раскритиковал Владимира Зеленского и назвал президента Украины трусом после того, как гарант ветировал закон "Радикальной партии" о Временных следственных комиссиях, который предусматривает процедуру импичмента. Об этом Олег Ляшко написал на своей странице в Facebook, опубликовав видео своего выступления в Верховной Раде.

Также Ляшко отметил, что Зеленский "даже боится" вернуть законопроект в парламент для преодоления вето.

"Тянет время, чтобы мы не успели этого сделать до выборов, потому что голоса точно найдутся. Оказалось, это предвыборное обещание Зеленского тоже было шуткой, как и обещание снизить тарифы. Хватит насмешек!" - написал народный депутат.

Ляшко подчеркнул, что "не даст ни Зеленскому, ни новой власти шутить над людьми, повышать тарифы, продавать землю иностранцам и прятаться от ответственности".

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