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У Ляшко нашли альтернативу кредитам МВФ

Новости » Политика    03.07.2019 - 14:46
У Ляшко нашли альтернативу кредитам МВФ
Фото: Виктор Галасюк (РБК-Украина)

Галасюк представил основные позиции экономической стратегии РПЛ

Радикальная партия предлагает альтернативу экономической политике, которую проводила предыдущая власть вместе с Международным валютным фондом (МВФ), а сейчас продолжает президент Владимир Зеленский. Об этом на международной конференции в Торонто заявил заместитель лидера Радикальной партии Олега Ляшко (РПЛ) по экономической политике, глава комитета Верховной рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, передает РБК-Украина.

"Первый вице-премьер - министр экономики Кубив прямо сейчас в Торонто отрицает один из моих тезисов, что с нынешней экономической политикой и темпами роста Украина по ВВП на душу населения догонит Польшу (если и подождет на месте) через 50 лет. Открою ему еще одну тайну - по уровню прямых иностранных инвестиций (FDI) на душу населения нынешними темпами догоним Польшу через 80 лет! Так что обманывают не только украинцев, но и международных партнеров! Печально, что из-за откровенно некомпетентных чиновников миллионы украинцев становятся вынужденными эмигрантами", - написал в Facebook нардеп.

В Торонто Галасюк представил основные позиции экономической стратегии РПЛ, подчеркнув, что Украине не нужны новые кредиты МВФ или продажа с/х земли, а:

- настоящая судебная реформа: замена всех судей и переход к их избранию по американской модели (окружные судьи и прокуроры);

- сильная промышленная политика: #ПромПакетРеформ - готовый набор инструментов и механизмов развития производства;

- умная специализация экономики (в т.ч. через пересмотр международных торговых и кредитных соглашений, а также меморандума с МВФ);

- суперприоритет привлечения инвестиций в инфраструктуру и производство и создание новых рабочих мест.

"Такая политика - реальный способ положить конец эпохе бедности в Украине и остановить экономическое отставание от Евросоюза!", - подчеркнул он, предложив сравнить эту стратегию с подходами Зеленского.

Впоследствии Галасюк опубликовал собственный анализ торонтского выступления президента резюмировав: "Зеленский не имеет никакой экономической программы! Он занимается имитацией - пытается новой формой прикрыть отсутствие содержания".

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Новости Украины Виктор ГаласюкРадикальная партия Олега ЛяшкоОлег ЛяшкоМВФ
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