Трудоустройство в 2020: какие трудности поджидают украинцев

Трудоустройство в Украине довольно наболевшая тема для жителей страны. Согласно исследованиям, 44 процента респондентов меняют работу раз в 2-4 года, а каждый пятый украинец уходит со своего места раз в год или даже чаще.

Причины ухода с работы могут быть разными, начиная с желания смены сферы деятельности и заканчивая желанием получать больше денег. Об этом информирует "Сегодня".

Около 50 процентов опрошеных, главной причиной смены работы, называют низкую зарплату. "Почти столько же респондентов (45%) сообщили, что поменяют работодателя, если почувствуют застой на текущем месте работы. А вот переманить интересным предложением от другой компании можно 39% опрошенных. Еще треть опрошенных (33%) готовы будут сменить работу, если их деятельность не будет приносить удовольствие. Почти столько же (32%) не будут мириться с некомфортной атмосферой внутри коллектива", - отмечают аналитики.

Но при всем этом, большая нагрузка на работе побуждает к увольнению лишь 8% работающих украинцев. А личные проблемы влияют лишь на 4% респондентов.

Эксперты отмечают, что незаменимых людей нет, но иногда работодателю гораздо выгоднее удержать того сотрудника, который подумывает об увольнении, чем найти и с нуля обучать нового.

Так, 57% опрошеных отметили, что готовы остаться, если им повысят зарплату, 44% не уволятся при условии новых перспектив, а 35% готовы остаться, если их повысят. "Еще 31% опрошенных заявил, что они могут остаться в компании, если их заработная плата будет регулярно пересматриваться, а 28% могут удержать определенные бенефиты, а именно - компенсация расходов на обучение, курсы или тренинги", - отмечают эксперты.

В то же время имеется множество причин, из-за которых работодатели увольняют украинцев. "К самым частым причинам увольнений можно отнести то, что человек не оправдал надежд. Это "дельта" между ожиданиями и реальностью. Завышенные ожидания могут сформировать как сами сотрудники, переоценив свои возможности, обещая работодателю быстрый результат там, где он невозможен. Так и сам работодатель - не понимая всей сути поставленной задачи", - объяснила Оксана Огневая, Head of Recruitment and Management Practice портала по поиску работы Jooble.