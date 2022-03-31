ТРЦ Sky Mall попал в громкий скандал из-за странного поведения во время войны

Запретили доступ на второй день войны

Так, еще 25 февраля охрана ТРЦ отказалась предоставить доступ к торговым точкам представителям брендов SOVA и LOVE YOU.

Впоследствии сотрудники ТРЦ Sky Mall, ответственные за работу с арендаторами, вообще перестали выходить на связь. Несколько дней попыток, и с менеджером отдела аренды ТРЦ Sky Mall Оксаной Колесник таки удалось связаться, однако к согласию так и не пришли.

Платите аренду за март и вывозите товар

"Для вывоза товара у нас требовали оплатить полную аренду за март. Аренда одного из магазинов была оплаченной, но нам отказали в вывозе товара из этого магазина, пока мы не проведем оплату за аренду за март и за второй магазин", - рассказали представители бренда SOVA.

В SOVA на такое условие согласились пойти, однако попросили письменное подтверждение, что Sky Mall отдаст товар после уплаты аренды. Но ответа так и не дождались.

Только в одном магазине закрыто на 15 млн товара

Похожая ситуация у компании Фокстрот. Их склад ликвидирован, поэтому вывоз товаров из неработающих магазинов - единственный способ сейчас пополнить запасы товаров.

Сейчас в ТРЦ закрыто товаров на 15 млн грн, однако переговоры со Sky Mall заходят в тупик.

FMCG-компании, продающие товары повседневного спроса, не могут ни забрать товар, ни передать его на гуманитарную помощь.

"Sky Мall не отвечает ни на какие наши предложения, ссылаются на действующие договоры, которые в их понимании продолжают действовать. Не все имеют понимание, что неработающие магазины - это не источник дохода", - удивляются в компании Novus.

На момент подготовки материала представители ТРЦ Sky Mall так и не ответили на запрос журналистов.