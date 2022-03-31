ТРЦ Sky Mall потрапив у гучний скандал через дивну поведінку під час війни

Заборонили доступ на другий день війни

Так, ще 25 лютого охорона ТРЦ відмовилася надати доступ до торгових точок представникам брендів SOVA та LOVE YOU.

Згодом співробітники ТРЦ Sky Mall, що відповідальні за роботу з орендарями, взагалі перестали виходити на зв'язок. Кілька днів спроб, і з менеджером відділу оренди ТРЦ Sky Mall Оксаною Колесник таки вдалося зв'язатися, проте згоди так і не дійшли.

Платіть оренду за березень і вивозьте товар

"Для вивезення товару у нас вимагали сплатити повну оренду за березень. Оренда одного з магазинів була сплаченою, але нам відмовили у вивезенні товару з цього магазину, поки ми не здійснимо оплату за оренду за березень й за другий магазин", - розповіли представники бренду SOVA.

В SOVA на таку умову погодилися піти, проте попросили письмове підтвердження, що Sky Mall віддасть товар після уплати оренди. Однак відповіді так і не дочекалися.

Тільки в одному магазині зачинено на 15 млн товару

Схожа ситуація у компанії Фокстрот. Їхній склад ліквідований, тому вивезення товарів з непрацюючих магазинів - єдиний спосіб наразі поповнити запаси товарів.

Наразі в ТРЦ зачинено товарів на 15 млн грн, однак переговори зі Sky Mall заходять в глухий кут.

FMCG-компанії, що продають товари повсякденного попиту, не можуть також ані забрати товар, ані передати його на гуманітарну допомогу.

"Sky Мall не відповідає ні на які наші пропозиції, посилаються на чинні договори, які в їхньому розумінні продовжують діяти. Не всі мають розуміння, що непрацюючі магазини - це не джерело доходу", - дивуються в компанії Novus.

На момент підготовки матеріалу представники ТРЦ Sky Mall так і не відповіли на запит журналістів.