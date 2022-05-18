ТРЦ, кино и рестораны: что уже работает в Киеве (список)

Торговые центры

ТРЦ Dream (Оболонский проспект, 1Б) работает ежедневно по графику с 10:00 до 19:00, а с 18 мая - до 20:00. Супермаркет "Сильпо" открыт с 08:00 до 21:00, отделение "Ощадбанка" - с 11:00 до 17:00 в будние дни. Список работающих локаций торгового центра можно найти по ссылке.

Фото: ТРЦ Dream возобновляет работу в Киеве (facebook.com/DreamKyiv.ua)

Торговый центр Lavinа (ул. Берковецкая, 6Д) возобновил работу с 10 мая в режиме с 11:00 до 20:00. В ТРЦ открыты магазины одежды и обуви, косметики, детских товаров, ювелирных украшений, техники. Работают фудкорты и кафе. Полный перечень работающих локаций можно найти на странице Lavinа в Facebook.

На случай воздушной тревоги рядом с торговым центром находится бомбоубежище по улице Синеозерная, 6.

Большинство магазинов ТРЦ Gulliver (Спортивная площадь, 1А) работают с 10:00 до 18:00. Супермаркет "Сильпо" открыт с 08:00 до 21:00. На 5 и 6 этаже открыты кафе и рестораны. Ближайшее укрытие расположено на ст. м. "Дворец спорта". Всю актуальную информацию можно найти на сайте торгового центра.

Blockbuster Mall (пр. Степана Бандеры, 36) открыт с 10:00 до 18:00. Супермаркет сети "Сильпо" работает по графику 09:00-20:00; "Эпицентр" - 09:00-18:00; парк развлечений "Galaxy" - 11:00-18:00. В случае воздушной тревоги для укрытия используется подземный паркинг ТРЦ.

ТРЦ River Mall c 16 мая работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Режим работы "Сильпо" - 09:00-22:00. Открыты летняя тераса и фудкорт. Во время тревоги магазины закрываются. Укрытие расположено на 2 уровне паркинга.

Кафе и рестораны

С 14 мая для посетителей снова открылся KyivFoodMarket (ул. Московская, 8) в довоенном формате. C 11:00 до 21:00 работают все кафе и рестораны фуд-холла (Milk Bar, Dogs and Tails, "Китайский привет", Cooper, Vabi-Sabi, Beef, Mimosa Brooklyn Pizza, Varvar, Wine Birds Bar и др.).

Фото: в KyivFoodMarket открыты все кафе (facebook.com/kyivfood.market)

Сеть кафе быстрого питания "Пузата Хата" возобновила работу 8 локаций в Киеве с 13 мая. Свои двери открыли заведения по адресам:

ст. м. "Вокзальная": ул. Георгия Кирпы, 3

ст. м. "Левобережная": ул. Раисы Окипной, 3

ст. м. "Житомирская": ТРЦ Хит Mall, пр. Победы, 134/1

ст. м. "Политехнический институт": ТЦ Smart Plaza, пр. Победы, 24

ст. м. "Минская": ТРЦ Dream Town, проспект Оболонский, 1Б

ст. м. "Позняки": ТРЦ Piramida, ул. Мишуги, 4

ст. м. "Осокорки": ТРЦ "Аркадия", Днепровская набережная, 33

Куреневка: ул. Сырецкая, 9

Многие заведения сети Gastrofamily после вторжения РФ стали военными кухнями. На данный момент кафе, рестораны и бары восстанавливают работу.

В Киеве открыты Канапка-бар, Philadelphia roll&bowl, Seafood-кафе Mushlya, БПШ, Білий налив. В Gastrofamily Food Market на Дарницкой площади (Пражская, 1) работают корнеры БПШ, Білий Налив, Dogz&Burgerz с 11:00 до 19:00 (выходные - 11:00-20:00). Посмотреть список адресов можно по ссылке.

Кинотеатры

Кинотеатр "Жовтень" на Подоле открылся с 12 мая. График сеансов на ближайшую неделю можно посмотреть на сайте кинотеатра. На период военного положения для переселенцев билеты в кино будут бесплатными (при наличии справки ВПЛ в бумажном виде или в приложении "Дія").

Сеть кинотеатров "Планета кино" возобновила работу в Киеве с конца апреля. С 21 апреля заработал кинотеатр в ТРЦ River Mall. С 12 мая посмотреть кино можно в Blockbuster Mall. График работы с 10:00 до 18:30 (сеансы заканчиваются до 20:00). График показов можно посмотреть на сайте "Планета кино".

Кинотеатры Multiplex открыты в торгово-развлекательных центрах ТРЦ Lavina Mall, Respublika Park, "Караван". Перечень сеансов в Киеве и билеты - на сайте сети.

Парки и музеи

Самый большой парк тюльпанов Украины "Добропарк" открылся в селе Мотыжин Киевской области, которое еще совсем недавно находилось под обстрелами. Посмотреть на цветочные поля можно ежедневно с 09:00 до 19:30.

Также с 6 мая начала работу традиционная выставка цветов на Певческом поле по ул. Лаврской, 33. График работы - 10:00-19:00. Помимо тюльпанов цветут поляны ирисов, нарциссов, крокусов. Для детей есть зона развлечений.

Фото: выставка тюльпанов на Певческом поле (РБК-Украина)

12 мая открылась оранжерея на ВДНХ. Локацию можно посетить с 12:00 до 18:00 ежедневно. Зал с баром в оранжерее пока не работает. Также на территории Экспоцентра открыт парк развлечений Kacheli (с 10:00 до 18:00), велопрокат, кофейни и фуд-корты.

Парк "XII месяцев" работает с прошлых выходных. В течение месяца территория, где расположен зоопарк, находилась в оккупации, однако всех животных удалось спасти. Зоопарк находится в селе Демидов Киевской области. График работы - с 10:00 до 20:00.

С 14 мая возобновили работу музеи Национального заповедника "София Киевская" - "Золотые ворота", "Андреевская церковь", "Кирилловская церковь" и территория Софийского собора.

В тестовом режиме открылся "Музей воды" (ул. М. Грушевского, 1-В) в старой водонапорной башне. По будням музей работает с 10:00 до 17:00, в выходные дни - с 10:00 до 18:00.