Троїцька поминальна субота: що категорично не можна робити сьогодні, важливі молитви

Що треба зробити у Троїцьку батьківську суботу

Напередодні Троїцької суботи, у п’ятницю, віряни йдуть на кладовище, аби впорядкувати могили померлих родичів. Там обов’язково читають молитви за упокій душ покійних.

У саму суботу заведено було подавати милостиню нужденним, щоби ті також згадали в молитвах душі померлих.

У храмах у цей день служиться заупокійна літургія, після якої відбувається загальна панахида. Люди приносять записки з іменами покійних, щоби священник згадав їх у молитві.

Оскільки ця субота є Вселенською, у молитвах згадують не лише рідних, а й усіх померлих людей - "від Адама" і донині. Православні звертаються до Бога з проханням про милість до тих душ, які вже не можуть самі принести покаяння.

У цю суботу треба:

Замовити панахиду в храмі для молитви за душу померлого.

Передати записку з іменем покійного, щоб священник згадав його під час молитви.

Подати милостиню бідним з проханням пом’янути померлого у своїх молитвах.

Прибрати на могилах рідних, навести лад і помолитися.

Попросити священника звершити коротке заупокійне богослужіння біля могили - літію.

Поставити свічку в церкві за упокій душі.

Після богослужіння віряни відвідують могили, де звершують окремі, приватні поминальні молитви. Також день вважається підготовкою до великого свята - Трійці.

У Троїцьку батьківську суботу треба відвідати могили близьких (фото: Getty)

Що не можна робити у Троїцьку батьківську суботу

У цей день церква радить зосередитися на молитві та спокої, тому існує низка обмежень. Заборонено сваритися, лаятись, ображати інших та згадувати покійних поганим словом. Також не слід веселитися, співати, танцювати чи відвідувати розважальні заходи.

Не рекомендується вживати м’ясні, молочні страви, жирну їжу та алкоголь. Важливо утриматися від суперечок і конфліктів.

Окрім того, церковні настанови закликають не займатися хатніми справами: не шити, не в’язати, не працювати в саду й на городі, не робити ремонтів. День варто присвятити тиші, молитві й духовному очищенню.

Народні прикмети у Троїцьку поминальну суботу

Наші пращури уважно стежили за погодою у Троїцьку суботу, адже вірили, що вона впливає на літо та врожай.

Якщо зранку чути спів зозулі - на гарну погоду.

Дощ у цей день обіцяє багатий урожай.

Якщо вночі на небі не видно зірок - слід чекати дощу,

Якщо місяць оточений колами - погода зіпсується.

Згідно з давніми віруваннями, цього дня русалки виходять із води і гойдають гілки беріз біля річок та озер. Щоби захиститися від них, люди розпалювали вогнища на берегах - вогонь вважався надійним оберегом від нечистої сили.

Молитви на Троїцьку суботу

Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Ти переміг смерть і дарував нам життя вічне. Прошу Тебе, помилуй душі покійних рабів Твоїх (перерахувати імена померлих) і прийми їх у Царство Твоє Небесне, де вони будуть насолоджуватися Твоєю безмежною любов'ю і благодаттю.

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Упокой, Господи, душі покійних рабів Твоїх (перерахувати імена померлих) і всіх православних християн, і прости їм всі гріхи вільні і мимовільні, і даруй їм Царство Небесне.