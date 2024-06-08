Троїцька батьківська субота 2024: що треба зробити в цей день і що категорично заборонено

Коли Троїцька батьківська субота 2024

Троїцька субота - це час, щоб згадати померлих близьких, помолитися за їхні душі та зробити добрі справи в їхню пам'ять.

Кожен рік Троїцька батьківська субота припадає на 49-й день після Великодня, тому її дата щороку змінюється.

У 2024 році Троїцька субота випадає на 22 червня.

Що можна і чого не можна робити в Троїцьку суботу

Можна:

молитися за померлих

ставити свічки за упокій душ

роздавати милостиню

відвідувати кладовища

збиратися за поминальним обідом

згадувати померлих добрим словом

Не можна:

сваритися

лаятися

займатися тяжкою працею

вживати алкогольні напої

співати й танцювати

Молитви на Троїцьку суботу

Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Ти переміг смерть і дарував нам життя вічне. Прошу Тебе, помилуй душі покійних рабів Твоїх (перерахувати імена померлих) і прийми їх у Царство Твоє Небесне, де вони будуть насолоджуватися Твоєю безмежною любов'ю і благодаттю.

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Упокой, Господи, душі покійних рабів Твоїх (перерахувати імена померлих) і всіх православних християн, і прости їм всі гріхи вільні і мимовільні, і даруй їм Царство Небесне.

Традиції Троїцької суботи

Відвідування церкви. У цей день треба відвідати церкву, щоб помолитися за упокій душ померлих родичів та близьких.

Панахида. У церквах служать панахиди за покійними.

Поминальний обід. Після служби люди зазвичай збираються за столом, щоб згадати померлих.

Відвідування кладовища. Цього дня можна сходити на кладовище, щоб прибрати могили, покласти квіти та помолитися за покійних.

Поминальна їжа. На поминальний обід традиційно готують кутю, млинці, пиріжки, кисіль та інші страви, які любили покійні.