Троицкая родительская суббота 2024 года: что нужно сделать в этот день и что категорически запрещено

Троицкая суббота, также известная как Вселенская родительская суббота, - это важный день в православном календаре, посвященный поминанию умерших. Она отмечается в канун праздника Троицы, который всегда выпадает на воскресенье.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда Троицкая родительская суббота будет в 2024 году, что нельзя делать в этот день, а что нужно сделать обязательно.
Троицкая суббота - это время, чтобы вспомнить умерших близких, помолиться за их души и совершить добрые дела в их память.
Каждый год Троицкая родительская суббота выпадает на 49-й день после Пасхи, поэтому ее дата ежегодно меняется.
В 2024 году Троицкая суббота выпадает на 22 июня.
Можно:
Нельзя:
Господи, Иисус Христос, Сын Божий, Ты победил смерть и даровал нам жизнь вечную. Прошу Тебя, помилуй души усопших рабов Твоих (перечисли имена умерших) и прими их в Царство Твое Небесное, где они будут наслаждаться Твоей безграничной любовью и благодатью.
***
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих (перечислить имена умерших) и всех православных христиан, и прости им все грехи свободные и невольные, и даруй им Царство Небесное.
Посещение церкви. В этот день нужно посетить церковь, чтобы помолиться за упокой душ умерших родственников и близких.
Панихида. В церквях служат панихиды за усопшими.
Поминальный обед. После службы люди обычно собираются за столом, чтобы вспомнить умерших.
Посещение кладбища. В этот день можно сходить на кладбище, чтобы убрать могилы, возложить цветы и помолиться за усопших.
Поминальная еда. На поминальный обед традиционно готовят кутью, блины, пирожки, кисель и другие блюда, которые любили покойные.
Ранее мы писали о том, когда в 2024 году верующие будут праздновать Троицу и какие традиции и запреты в этот день.
При написании материала использовались следующие источники: официальные сайты ПЦУ и УПЦ, портал "Благовест", Public Holidays Global.