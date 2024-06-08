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Троицкая родительская суббота 2024 года: что нужно сделать в этот день и что категорически запрещено

Когда Троицкая родительская суббота 2024 года (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Троицкая суббота, также известная как Вселенская родительская суббота, - это важный день в православном календаре, посвященный поминанию умерших. Она отмечается в канун праздника Троицы, который всегда выпадает на воскресенье.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда Троицкая родительская суббота будет в 2024 году, что нельзя делать в этот день, а что нужно сделать обязательно.

Когда Троицкая родительская суббота 2024

Троицкая суббота - это время, чтобы вспомнить умерших близких, помолиться за их души и совершить добрые дела в их память.

Каждый год Троицкая родительская суббота выпадает на 49-й день после Пасхи, поэтому ее дата ежегодно меняется.

В 2024 году Троицкая суббота выпадает на 22 июня.

Что можно и чего нельзя делать в Троицкую субботу

Можно:

  • молиться за умерших
  • ставить свечи за упокой душ
  • раздавать милостыню
  • посещать кладбища
  • собираться за поминальным обедом
  • вспоминать умерших добрым словом

Нельзя:

  • ссориться
  • ругаться
  • заниматься тяжелым трудом
  • употреблять алкогольные напитки
  • петь и танцевать

Молитвы на Троицкую субботу

Господи, Иисус Христос, Сын Божий, Ты победил смерть и даровал нам жизнь вечную. Прошу Тебя, помилуй души усопших рабов Твоих (перечисли имена умерших) и прими их в Царство Твое Небесное, где они будут наслаждаться Твоей безграничной любовью и благодатью.

***

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих (перечислить имена умерших) и всех православных христиан, и прости им все грехи свободные и невольные, и даруй им Царство Небесное.

Традиции Троицкой субботы

Посещение церкви. В этот день нужно посетить церковь, чтобы помолиться за упокой душ умерших родственников и близких.

Панихида. В церквях служат панихиды за усопшими.

Поминальный обед. После службы люди обычно собираются за столом, чтобы вспомнить умерших.

Посещение кладбища. В этот день можно сходить на кладбище, чтобы убрать могилы, возложить цветы и помолиться за усопших.

Поминальная еда. На поминальный обед традиционно готовят кутью, блины, пирожки, кисель и другие блюда, которые любили покойные.

 

Ранее мы писали о том, когда в 2024 году верующие будут праздновать Троицу и какие традиции и запреты в этот день.

При написании материала использовались следующие источники: официальные сайты ПЦУ и УПЦ, портал "Благовест", Public Holidays Global.

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