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Трошки казки. Укрзалізниця приготувала сюрприз мешканцям Львова

Фото: УЗ запускає ретро-поїзд у Львові (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця приготувала мешканцям Львова сюрприз до новорічних свят. Так, підприємство запускає казковий ретро-потяг.

Про це Укрзалізниця повідомила на своїй Facebook-сторінці.

Як курсуватиме ретро-поїзд

Склад їздитиме за маршрутом Львів – Брюховичі – Львів.

Покататися на святковому поїзді можна буде 31 грудня та 1, 7, 8, 14, 15 січня.

Чотири вагони везтиме паровоз Єр №797-86.

У зазначені дні святковий поїзд вирушить у подорож зі східного боку першого перону Львівського вокзалу о 10:00, 12:30 та 15:00.

Подорож триватиме півтори години.

Де купити квитки на поїзд

Ви можете придбати квитки на казковий поїзд у касах вокзалу Львова, а також на сайті Укрзалізниці (потрібно вказати Львів – Львів казковий).

УЗ запускає у Львові казковий потяг (фото:facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, що раніше ретро-поїзд УЗ запустила у Києві.

Читайте також, УЗ запускає додаткові поїзди з Києва до Харкова перед новорічними святами.

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