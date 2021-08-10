Тропические дожди и грозы: погода в Украине резко поменяется

На востоке грозы накроют почти все области, кроме Полтавы. На северо-востоке возможны ливни. Ночная температура воздуха будет колебаться от +17 до +22 градусов. Днем ожидается от +27 до +29 градусов, в Луганской и Донецкой областях до +32 +33 градусов.

В южной части грозами зацепит только Херсонскую область и Крым, в остальных областях без существенных осадков. Ночью в регионе от +19 до +22 градусов, днем прогреется до +29 +31 градуса. В Крыму гроза, ночью +19 +21 градус, днем +27 +29 градусов.

На севере страны осадки не прогнозируются, ожидается небольшая облачность. Ночью +15 +17 градусов, днем +26 +28 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют сильные грозы, возможны шквалы и ливни. Ночью в регионе упадет температура до +13 +16 градусов, днем ожидается от +24 до +28 градусов.

В центре страны будет сухо, возможна небольшая облачность. Ночная температура составит +15 +17 градусов, днем будет комфортно, от +24 до +28 градусов.

В Киеве 11 августа без существенных осадков, небольшая облачность. Ночью в столице +16 +18 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 11 августа