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В Украину идет горячий антициклон: какие области снова накроет адской жарой

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Вторник 10 августа 2021 15:12
В Украину идет горячий антициклон: какие области снова накроет адской жарой Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшее время будет сухая, солнечная, и в большинстве областей – жаркая. Высокие температуры вернутся почти во все регионы страны, немного прохладнее будет только в западных областях.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В среду, 11 августа, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Умеренно жарко будет только на западе, в остальных регионах ожидается жара.

"Среда в Украине будет преимущественно солнечной и теплой. До жары – на Востоке и Юге. Свежее – в Карпатах. 11 августа в большинстве областей Украины ожидается +27 +32 градуса, в западных областях +23 +28 градусов. На Востоке, Юге +28 +34 градуса. Горячий антициклон вытеснит осадки из Украины, разве что на Прикарпатье, в Крыму, Запорожье и в восточной части возможны отдельные кратковременные дожди с грозами", - рассказала синоптик.

В Украину идет горячий антициклон: какие области снова накроет адской жарой

Карта погоды

Погода в Киеве

В столице Наталка Диденко прогнозирует сухую и солнечную погоду, температура воздуха будет умеренно высокой.

"В Киеве в среду сухо, солнечно и умеренно жарко, +28 +30 градусов", - отметила Диденко.

По картам синоптиков видно, что к концу недели в Киеве погода будет комфортная – сухая и не сильно жаркая. На выходных возможно повышение температуры, а в воскресенье возможна гроза. На следующей неделе в столице ожидаются дожди и грозы.

В Украину идет горячий антициклон: какие области снова накроет адской жаройКарта погоды в Киеве

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о похолодании в Украине.

А также рассказывали о том, как изменится погода в Украине в ближайшую неделю.

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