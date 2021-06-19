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На Троицу украинцев ждет жара с грозовыми дождями: где будет заливать

Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в воскресенье, 20 июня, будет довольно жаркая, и в ряде регионов столбики термометров поднимутся к +30 градусам. При этом на большей части территории страны ожидаются грозовые дожди.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра, а также на сайте Gismeteo.

Так, на Троицу осадки обойдут стороной только Север и Восток Украины, а южные, центральные и западные регионы будет заливать дождями.

Такая ситуация обусловлена влиянием антициклона с востока в сочетании с теплом из центральной Азии, а на юго-западе будет поле пониженного давления с неустойчивой атмосферой.

Сила ветра достигнет 10-16 метров в секунду, а в восточных областях отдельные порывы будут до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в северных и центральных областях в дневное время прогнозируется в пределах +26... +30 градусов.

В южных областях термометры будут показывать +23... +28 градусов.

В западных регионах в воскресенье ожидается от +24 до +30 градусов.

В восточной части Украины температура воздуха будет +26... +31 градусов.

Карта погоды в Украине 20 июня (фото: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики дали прогноз до конца июня и на начало июля, и рассказали о скором приходе жары в Украину, при этом предупредив о температурных "качелях" и перепадах в 10 градусов.

Также сообщалось о том, что из-за ливней в оккупированном Крыму в Ялте и Керчи потопы и наводнения забрали жизнь человека, и еще десятки пострадали.

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ГидрометцентрТроица