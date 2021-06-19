На Троицу украинцев ждет жара с грозовыми дождями: где будет заливать

Так, на Троицу осадки обойдут стороной только Север и Восток Украины, а южные, центральные и западные регионы будет заливать дождями.

Такая ситуация обусловлена влиянием антициклона с востока в сочетании с теплом из центральной Азии, а на юго-западе будет поле пониженного давления с неустойчивой атмосферой.

Сила ветра достигнет 10-16 метров в секунду, а в восточных областях отдельные порывы будут до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в северных и центральных областях в дневное время прогнозируется в пределах +26... +30 градусов.

В южных областях термометры будут показывать +23... +28 градусов.

В западных регионах в воскресенье ожидается от +24 до +30 градусов.

В восточной части Украины температура воздуха будет +26... +31 градусов.

Карта погоды в Украине 20 июня (фото: meteo.gov.ua)