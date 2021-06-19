На Трійцю українців чекає спека з грозовими дощами: де заливатиме

Погода в Україні в неділю, 20 червня, буде досить спекотна, і в ряді регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів. При цьому на більшій частині території країни очікуються грозові дощі.
Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру, а також на сайті Gismeteo.
Так, на Трійцю опади обійдуть стороною тільки Північ та Схід України, а південні, центральні та західні регіони буде заливати дощами.
Така ситуація обумовлена впливом антициклону зі сходу в поєднанні з теплом з центральної Азії, а на південному заході буде поле зниженого тиску з нестійкою атмосферою.
Сила вітру досягне 10-16 метрів на секунду, а в східних областях окремі пориви будуть до 20 метрів на секунду.
Температура повітря в північних і центральних областях в денний час прогнозується в межах +26... +30 градусів.
У південних областях термометри показуватимуть +23... +28 градусів.
У західних регіонах у неділю очікується від +24 до +30 градусів.
У східній частині України температура повітря буде +26... +31 градусів.
Карта погоди в Україні 20 червня (фото: meteo.gov.ua)
Раніше синоптики дали прогноз до кінця червня і на початок липня, і розповіли про швидкий прихід спеки в Україну, при цьому попередивши про температурні "гойдалки" і перепади в 10 градусів.
Також повідомлялося про те, що через зливи в окупованому Криму в Ялті та Керчі потопи й повені забрали життя людини, і ще десятки постраждали.