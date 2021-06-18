На Троицу в Украине ударит экстремальная жара: местами выше 30 градусов тепла

Погода в Украине на выходных ожидается жаркая, но местами пройдут сильные дожди с грозами. А с понедельника начнется экстремальное повышение температуры воздуха.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По прогнозу Диденко аномальная жара обрушится на Украину уже в воскресенье, и местами ожидается уже в субботу до +30 градусов.

"Сразу предупреждаю, что с воскресенья-понедельника в Украину заходит настоящая летняя жара, +28 +33 градуса и выше. 19 июня в Украине будет тепло, до жары. В течение дня столбики термометров будут доходить до +25 +30 градусов. Немного свежее воздух будет на юго-западе Украины, от Одесской области через Черновицкую до околокарпатских областей, +20 +25 градусов. 20 июня, на Зеленое воскресенье, в большинстве областей градусы будут высокие, +26 +31 градус. В Черновицкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях и местами в Одесской +20 +25 градусов", - предупредила синоптик.

Она сообщила, что без дождей не обойдется и на Троицу ожидаются ливни, шквалы и град.

"Дожди в субботу пройдут в западных областях, с обеда осадки продвинутся дальше, в восточном направлении. Дожди будут сопровождаться грозами, шквалом и даже градом! Только на востоке, в Сумской области – без существенных осадков завтра. Дожди на Троицу пройдут на западе, юге и местами в центральных областях страны. южной части и востоке – без существенных осадков", - отметила Диденко.

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Она спрогнозировала в субботу в Карпатах значительные дожди, 20 июня – просвет, но есть вероятность локальных осадков. Также в горах будет свежо, на высокогорье +13 +18 градусов.

В Киеве в субботу дожди вероятны во второй половине дня. Возможны грозы, шквалы и град. А вот на Троицу в столице будет сухо и солнечно. Температура воздуха на выходных будет высокой, +26 +29 градусов. Есть вероятность сильного порывистого ветра в Киеве.

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