Троица 2022: самые главные традиции и приметы большого праздника

История этого праздника

Считается, что праздник в честь Святой Троицы (Пятидестницы) решили установить апостолы, которых еще называют учениками Иисуса Христа. Таким образом они хотели закрепить в памяти людей событие, произошедшее на пятидесятый день после Воскрешения Господня. Согласно библейским сказаниям, Святой Дух спустился к апостолам, которые к тому моменту уже пятьдесят дней подряд молились в Сионской горнице, впоследствии ставшей первым христианским храмом.

Посетите в этот день церковь (фото: aif.ua)

После сошествия Святого Духа апостолы сразу научились исцелять и пророчествовать. При этом они еще и заговорили на разных языках: это знание им было дано, чтобы нести Слово Божие по миру. После этого ученики Христа отправились в разные части света, чтобы поведать всем обитателям планеты о жизни Господней и его мучительной смерти за грехи всего человечества.

А официальное установление праздника Троицы произошло в 381 году, когда в Константинополе созвали II Вселенский собор, на котором было сформулировано учение о Троице. Именно тогда утвердили догмат о равенстве и единосущии всех Божеских лиц.

Какие традиции этого дня

Троица относится к так называемым Зеленым святкам – это комплекс народных праздников весенне-летнего цикла. Сюда входит Семик, который отмечался в седьмой четверг или седьмое воскресенье после Пасхи.

Семик, как и Троица, считался девичьим праздником. Девочек-подростков принимали в компанию девушек, и они могли ненадолго стать невестами, гадать на суженого и принимать участие в осенне-зимних посиделках.

Также проводился обряд кумления– это своеобразное закрепление дружбы между юными девами. Девушки, а в некоторых регионах и молодые замужние женщины, вместе шли в лес, брали с собой угощение, плели венки, надевали друг другу на голову, менялись нательными крестами, пели особые песни.

Люди издавна украшали дома и храмы зеленью: ветками деревьев, чаще всего березы, травой и цветами. Их ставили около икон и в вазы по всему дому. Считалось, что в этот день сама природа защищает всех, кто находится под этой крышей, от зла.

Кроме того, в Троицын день на Руси было принято свататься. Считалось, если посвататься на Пятидесятницу, а свадьбу сыграть на Покров — день, когда, по мнению наших предков, осень встречается с зимой, — то счастливая совместная жизнь обеспечена.

Троица 2022 отмечается 12 июня (фото: realist.online)

Что категорически нельзя делать на Троицу

Работать на Троицу нельзя. Шить и вязать также. Запрещена любая трудовая или умственная деятельность.

Мыться. Наши предки на Троицу не купались ни в водоемах, ни в ваннах, не пользовались душем и были категорически против бани.

Стричься. В целом, заниматься своим внешним видом запрещено. Это правило касается и стрижки ногтей.

Запрещены любые негативные эмоции и матерные слова, особенно это касается ссор с руганью и обидами.

В эту дату нельзя праздновать свадьбу. Этот день посвящен исключительно Троице, Отцу, Сыну и Святому Духу. Другие празднования, включая именины, в эту дату строго запрещены.

Главные приметы этого дня

Дождь на Троицу - будет хороший урожай хлеба и грибов.

Попасть под дождь – к добру и исполнению мечтаний.

Кто увидит радугу – обретет здоровье и богатство в будущем году.

Дождливая Пятидесятница – сулит теплое лето.

Обязательно посетите церковь в тот день, а вот на кладбище лучше не ходить - церковь этого не одобряет.