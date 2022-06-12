Трійця 2022: найголовніші традиції і прикмети великого свята

Історія цього свята

Вважається, що свято на честь Святої Трійці (П'ятидесятниці) вирішили встановити апостоли, яких ще називають учнями Ісуса Христа. Таким чином вони хотіли закріпити в пам'яті людей подія, що сталася на п'ятдесятий день після Воскресіння Господнього. Згідно з біблійними переказами, святий Дух спустився до апостолів, які до того моменту вже п'ятдесят днів поспіль молилися в Сіонській світлиці, що згодом стала першим християнським храмом.

Відвідайте церков у цей день (фото: aif.ua)

Після зішестя Святого Духа апостоли відразу навчилися зцілювати і пророкувати. При цьому вони ще й заговорили на різних мовах: це знання їм було дано, щоб нести Слово Боже по світу. Після цього учні Христа вирушили в різні частини світу, щоб розповісти всім мешканцям планети про життя Господнє і його болісну смерть за гріхи всього людства.

А офіційне встановлення свята Трійці відбулося в 381 році, коли в Константинополі скликали II Вселенський собор, на якому було сформульовано вчення про Трійцю. Саме тоді затвердили догмат про рівність і єдиносущність всіх Божих Осіб.

Які традиції цього дня

Трійця відноситься до так званих зелених святкам – це комплекс народних свят весняно-літнього циклу. Сюди входить Семик, який відзначався в сьомий четвер або сьому неділю після Великодня.

Семик, як і Трійця, вважався дівочим святом. Дівчаток-підлітків брали в компанію дівчат, і вони могли ненадовго стати нареченими, гадати на судженого і брати участь в осінньо-зимових посиденьках.

Також проводився обряд кумління - це своєрідне закріплення дружби між юними дівами. Дівчата, а в деяких регіонах і молоді заміжні жінки, разом йшли в ліс, брали з собою частування, плели вінки, надягали один одному на голову, змінювалися натільними хрестами, співали особливі пісні.

Люди здавна прикрашали будинки і храми зеленню: гілками дерев, найчастіше берези, травою і квітами. Їх ставили близько ікон і в вази по всьому будинку. Вважалося, що в цей день сама природа захищає всіх, хто знаходиться під цим дахом, від зла.

Крім того, в Троїцин день на Русі було заведено свататися. Вважалося, якщо посвататися на П'ятидесятницю, а весілля зіграти на Покрову — день, коли, на думку наших предків, осінь зустрічається із зимою, — то щасливе спільне життя забезпечене.

Трійця 2022 відзначається 12 червня (фото: realist.online)

Що категорично не можна робити на Трійцю

Працювати на Трійцю не можна. Шити й в'язати також. Заборонена будь-яка трудова або розумова діяльність.

Митися не варто. Наші предки на Трійцю не купалися ні в водоймах, ні в ваннах, не користувалися душем і були категорично проти лазні.

Стригтися. В цілому, займатися своїм зовнішнім виглядом заборонено. Це правило стосується і стрижки нігтів.

Заборонені будь-які негативні емоції і матюки, особливо це стосується сварок з лайкою і образами.

У цю дату не можна святкувати весілля. Цей день присвячений виключно Трійці, Отцю, Сину і Святому Духу. Інші святкування, включаючи іменини, в цю дату строго заборонені.

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