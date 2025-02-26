У трьох знаків Зодіаку починається найважливіший період. Карти Таро обіцяють їм переломний день

Терези

Ви часто намагаєтеся балансувати між варіантами, шукати компроміси, зважувати всі за і проти. Але цей день не залишить часу на роздуми, рішення доведеться ухвалювати просто тут і просто зараз. Не бійтеся зробити крок уперед, навіть якщо він здається страшним.

Доля перевіряє вас на міцність. І карти Таро радять вам не піддаватися страхам, пройдіть усі випробування з гідністю. Не дозволяйте обставинам усе зіпсувати, зустрічайте переломний момент із вірою в чудеса.

Риби

Буває так, що ви ховаєтеся від проблем у світі почуттів, інтуїції та мрій, але зараз доведеться прокинутися і подивитися правді в очі. Щось давно вас стримує, час знайти причину невдач і нарешті її викорінити.

Ви зможете вирватися з цього замкненого кола, важливо лише зважитися. Вибір буде непростим і навіть болючим. Але не забувайте, що перед грандіозним злетом завжди потрібно скинути зайвий баласт.

Овен

Ви звикли пробивати стіни та мчати вперед, але настає період, коли доля кине вам виклик. Цей день буде особливим, вам потрібно зробити вибір, від якого залежить весь ваш подальший шлях. Це не просто черговий бій, це точка, де зустрінуться минуле і майбутнє.

Однак тримайте себе в руках, потрібно діяти мудро, продумано. Не варто бути надто наполегливими, вибудовуйте правильну стратегію. Усе вийде, важливо лише не поспішати та звертати увагу на знаки згори.