У трех знаков Зодиака начинается важнейший период. Карты Таро сулят им переломный день

Весы

Вы часто старается балансировать между вариантами, искать компромиссы, взвешивать все за и против. Но этот день не оставит времени на размышление, решение придется принимать прямо здесь и прямо сейчас. Не бойтесь сделать шаг вперед, даже если он кажется пугающим.

Судьба проверяет вас на прочность. И карты Таро советуют вам не поддаваться страхам, пройдите все испытания с достоинством. Не позволяйте обстоятельствам все испортить, встречайте переломный момент с верой в чудеса.

Рыбы

Бывает так, что вы прячетесь от проблем в мире чувств, интуиции и мечтаний, но сейчас придется проснуться и посмотреть правде в глаза. Что-то давно вас сдерживает, пора найти причину неудач и наконец-то ее искоренить.

Вы сможете вырваться из этого замкнутого круга, важно лишь решиться. Выбор будет непростым и даже болезненным. Но не забывайте, что перед грандиозным взлетом всегда нужно сбросить лишний балласт.

Овен

Вы привыкли пробивать стены и мчаться вперед, но наступает период, когда судьба бросит вам вызов. Этот день будет особенным, вам нужно сделать выбор, от которого зависит весь ваш дальнейший путь. Это не просто очередной бой, это точка, где встретятся прошлое и будущее.

Однако держите себя в руках, нужно действовать мудро, продуманно. Не стоит быть слишком напористыми, выстраивайте правильную стратегию. Все получится, важно лишь не торопиться и обращать внимание на знаки свыше.