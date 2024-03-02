ua en ru
Сб, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У трьох людей гостра кишкова інфекція: у Києві знову отруїлися неякісними продуктами

Субота 02 березня 2024 16:49
UA EN RU
У трьох людей гостра кишкова інфекція: у Києві знову отруїлися неякісними продуктами У Києві отруїлися неякісними продуктами (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У Києві троє людей отруїлося неякісною кулінарною продукцією, придбаною в одному із закладів торгівлі столиці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Деталі

Повідомляється про три випадки захворювання на гостру кишкову інфекцією. Всі вони були зафіксовані 3 березня.

Хворі звернулись за медичною допомогою та перебувають на лікуванні в медичних закладах столиці.

Лікарі та фахівці Центру проводять необхідні бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.

"ДУ “Київський міський ЦКПХ МОЗ України” проінформувала ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про випадки захворювання. Розпочато епідеміологічне розслідування”, - йдеться у повідомленні.

Нещодавно лікар розповів, що провокує проблеми зі шлунком.

Також дієтолог назвала 5 правил корисного бутерброда.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ інфекції пищевое отравление Лікарі
NEWS
Кілометрові черги та заблоковані пункти пропуску: репортаж з польського кордону
Кілометрові черги та заблоковані пункти пропуску: репортаж з польського кордону