У трьох людей гостра кишкова інфекція: у Києві знову отруїлися неякісними продуктами

У Києві троє людей отруїлося неякісною кулінарною продукцією, придбаною в одному із закладів торгівлі столиці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

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Повідомляється про три випадки захворювання на гостру кишкову інфекцією. Всі вони були зафіксовані 3 березня.

Хворі звернулись за медичною допомогою та перебувають на лікуванні в медичних закладах столиці.

Лікарі та фахівці Центру проводять необхідні бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.

"ДУ “Київський міський ЦКПХ МОЗ України” проінформувала ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві та Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про випадки захворювання. Розпочато епідеміологічне розслідування”, - йдеться у повідомленні.