У троих человек острая кишечная инфекция: в Киеве снова отравились некачественными продуктами
В Киеве три человека отравились некачественной кулинарной продукцией, приобретенной в одном из заведений торговли столицы.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней.
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Сообщается о трех случаях заболевания острой кишечной инфекцией. Все они были зафиксированы 3 марта.
Больные обратились за медицинской помощью и находятся на лечении в медицинских учреждениях столицы.
Врачи и специалисты Центра проводят необходимые бактериологические обследования на кишечную группу инфекций.
"ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ Украины" проинформировала ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) о случаях заболевания. Начато эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.
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