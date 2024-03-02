У троих человек острая кишечная инфекция: в Киеве снова отравились некачественными продуктами

В Киеве три человека отравились некачественной кулинарной продукцией, приобретенной в одном из заведений торговли столицы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней.

Подробности Сообщается о трех случаях заболевания острой кишечной инфекцией. Все они были зафиксированы 3 марта. Больные обратились за медицинской помощью и находятся на лечении в медицинских учреждениях столицы. Врачи и специалисты Центра проводят необходимые бактериологические обследования на кишечную группу инфекций. "ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ Украины" проинформировала ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) о случаях заболевания. Начато эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.