Поживний і здоровий перекус. Дієтолог назвала 5 правил корисного бутерброда
У більшості людей бутерброд асоціюється зі шкідливою їжею, оскільки за класичним рецептом він містить ковбасу, майонез чи кетчуп, а в його основі білий хліб. Втім, є варіанти, коли бутерброд може бути дієтичним, корисним і при цьому смачним.
Про те, як приготувати корисний бутерброд, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram.
Як зробити бутерброд корисним
"Якщо ви любите бутерброди, то зробіть їх корисними. Для цього головне підібрати правильні інгредієнти", - каже дієтолог.
Вона ділиться кількома правилами корисного бутерброду:
- хліб для бутерброда повинен бути з цілозернового борошна
- додайте важливий компонент - м’ясо, рибу або птицю. Найкраще - у відварному вигляді, приготовану на парі або запечену
- ніяких соусів і майонезу. "Спеціальні" соуси дуже калорійні і часто не дуже натуральні. Якщо хочеться, то використовуйте змішане з зеленню авокадо або трохи гірчиці
- не забуваємо про зелень і овочі - чим більше, тим краще. Вони збільшать об’єм і краще наситять
- для смаку можна покласти пряну зелень, але в міру
"У такому вигляді поживний бутерброд може бути варіантом перекусу. Не рекомендую їсти бутерброди на ніч", - додає Фус.
Чим начиняти корисний бутерброд (скриншот)
Також дієтолог наголошує, що людям, які намагаються схуднути треба обмежуватись у їжі грамотно і чітко розуміти від яких продуктів відмовлятись. Якщо людина просто їстиме менше, то вона може створити дефіцит необхідних мінералів і вітамінів, а це порушить нормальну роботу організму.
Тому Фус радить спершу звернутись до дієтолога за консультацією, а тоді оновлювати свій раціон.
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