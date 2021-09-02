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Троещина-Осокорки: в Киеве появится новая линия метро (схема)

Автор: Людмила Жукова

Метро в Киеве объявило о своих планах построить новую линию подземки, которая соединит Троещину и Осокорки.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, Кабинет министров выделил 50 миллионов гривен на корректировку проекта Левобережной линии метрополитена Троещина - Осокорки. Также 50 миллионов гривен направили на корректировку проекта участка Подольско-Выгуровской линии метрополитена от станции "Вокальная" до станции "Радужная".

Напомним, что первая часть новой линии будет начинаться от улицы Милославской до станции метро "Левобережная" и электродепо "Троещина". На ней будет шесть станций. О сроках выполнения проекта не сообщается.

Ранее в сети была опубликована схема возможной ветки метро между Троещиной и Осокорками.

Схема новой линии метро Троещина-Осокорки

Долгожданное метро

Напомним, что киевляне уже давно ждут строительства метро на Троещину. Эти обещания политики и чиновники дают уже который год, а тем временем люди тратят уйму времени, чтобы добираться с Троещины до ближайшей подземки.

Отметим, что за последние восемь лет в Киеве не открыли ни одной новой станции метро. Последний раз открывали станцию "Теремки" осенью 2013 года.

Сейчас метро строят до жилого массива Виноградарь. Там планируют открыть две станции - "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Напомним, в Киеве строительство долгожданного метро на Троещину уже де-факто стартовало.

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Киев