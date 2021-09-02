Троєщина-Осокорки: у Києві з'явиться нова лінія метро (схема)

За словами парламентарія, Кабінет міністрів виділив 50 мільйонів гривень на коригування проекту Лівобережної лінії метрополітену Троєщина - Осокорки. Також 50 мільйонів гривень спрямували на коригування проекту ділянки Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції "Вокальна" до станції "Райдужна".

Нагадаємо, що перша частина нової лінії буде починатися від вулиці Милославської до станції метро "Лівобережна" і електродепо "Троєщина". На ній буде шість станцій. Про терміни виконання проекту не повідомляється.

Раніше в мережі була опублікована схема можливої гілки метро між Троєщиною і Осокорками.

Схема нової лінії метро Троєщина-Осокорки

Довгоочікуване метро

Нагадаємо, що кияни вже давно чекають будівництва метро на Троєщину. Ці обіцянки політики і чиновники дають вже котрий рік, а тим часом люди витрачають багато часу, щоб добиратися з Троєщини до найближчої підземки.

Зазначимо, що за останні вісім років у Києві не відкрили жодної нової станції метро. Останній раз відкривали станцію "Теремки" восени 2013 року.

Зараз метро будують до житлового масиву Виноградар. Там планують відкрити дві станції - "Мостицька"і" Проспект Правди".