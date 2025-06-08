Трійця та Зелені свята: що таке Русальний тиждень, як знайти щастя та любов на весь рік

Походження та символіка Русального тижня

Русальний тиждень виник задовго до прийняття християнства як частина язичницького календаря. Це був період розквіту природи, коли люди вшановували духів рослин, води та лісу.

Русалки вважалися духами померлих, зокрема дівчат, які загинули молодими чи потонули. За народними віруваннями, протягом Русального тижня вони виходять із водойм, ходять по землі, відвідують рідних, а також опікуються врожаєм і здоров’ям.

Християнство не викорінило ці вірування, натомість додало новий зміст: зелень символізує оновлення душі, а прикрашання домів свідчить про пошану до Божого творіння.

Зелена Трійця - початок святкового тижня

Свято Трійці, або Зелені свята, передує Русальному тижню. В цей день українці прикрашають храми та оселі гілками клена, липи, дуба, ароматними травами - м’ятою, полином, чебрецем.

Це символ Божого благословення, миру та злагоди. Освячення зелені в церкві вважається духовним очищенням, а принесена додому зелень має захищати родину від хвороб і злих сил.

Молодь плете вінки, ворожить на судженого, а сім’ї вирушають на природу - на пікніки чи до лісу. Зелені свята - це святкування життя, родючості та гармонії людини з природою.

У Русальний тиждень дівчата водили хороводи (фото: Nibu.kyiv.ua)

Русалки як містичні покровительки стихій

У народній уяві русалки - це не лише чарівні істоти, а й душі предків, які потребують вшанування. У деяких регіонах України перед Трійцею влаштовували поминальну вечерю для “дідів”, адже в цей період духи не на кладовищі, а блукають світом.

Їм приносили хліб, клали на поля, вішали на дерева шматки полотна як жертви, плели вінки з пахучих трав і кидали у воду. Це були магічні дари, які мали забезпечити захист, врожай і добробут. Русалки, за повір’ям, могли нагородити заможним нареченим або благословити поле на врожай.

Обряди, традиції та символи Русалій

Русалії починалися у понеділок після Трійці й тривали тиждень. У селах влаштовували розваги на вигоні або в лісі. У центрі гулянь - "куліси" з дерев’яних жердин, прикрашені гілками, квітами, стрічками.

Молоді дівчата водили хороводи, хлопці сваталися, ворожили на кохання. Популярним був обряд плетіння "берези"- символічної арки, під якою проходили пари.

Також збирали цілющі трави, з яких робили відвари, талісмани, настоянки для здоров’я, краси і захисту. Усі рослини цього тижня вважалися наділеними особливою силою.

На Русалії дівчата прикрашались русалками (фото: Nibu.kyiv.ua)

Завершення Русального тижня

Останні дні Русального тижня мали особливу значущість. У перший після Трійці четвер русалки святкували свій "великдень", а згодом їх урочисто "виряджали" із села. Цей обряд символізував завершення періоду спілкування з духами. Люди дякували за захист, родючість і добро, а також просили не шкодити.

Після цього русалок вважали такими, що повернулися до своїх водяних осель до наступного року. Цей прощальний обряд закріплював духовний баланс між світом живих і потойбіччям, завершуючи період магії, віри та надій.