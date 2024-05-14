Трійця 2024: коли будемо відзначати велике свято та що варто знати

Коли буде Трійця

Трійця, П'ятидесятниця або Зелена неділя у 2024 році випадає на 23 червня, 50 день після Великодня. У християн західного обряду Великдень був раніше - 31 березня, тому і Трійцю вони будуть святкувати раніше - 19 травня.

Значення свята Трійці

По Біблії Бог є єдністю Отця, Сина та Святого Духа. Саме від цього виразу й походить основна назва свята. На 50 день після воскресіння Ісуса Христа перед його учнями з'явився Святий Дух.

Апостоли від нього отримали дар зцілення та можливість говорити різними мовами, й це дало їм можливість поширювати християнство по всьому світу.

Традиції Трійці

У церквах на Трійцю проводять святкові богослужіння і великі вечірні служби. Основні символи свята - зелені гілочки берези та інших дерев. Такими гілочками прикрашають будинки, ворота, церкви - вікна та двері. Згідно з повір'ями, зелень допомагає захистити від зла і приваблює в дім добробут та щастя.

На святкову літургію священники вдягають шати зеленого кольору, католицькі - білого. А парафіяни вдягалися у святковий одяг.

Після служби у церквах та храмах є ще одна традиція - збиратися великою родиною і друзями за великим столом, їсти коровай та святкові страви. Оскільки у ці дні вже завжди тепло - молодь влаштовує гуляння на природі.

До свята починали збирати цілющі трави - пижму, мати-й-мачуху, чебрець, мелісу. З цих рослин заварювали лікувальний чай, а залишки засушували на зиму.

Також на Трійцю запрошують священника додому, щоб освятити колодязну воду та колодязь.

Чому "Зелені свята"

У народі Трійцю переважно називають Зеленими святами й ця назва йде ще від дохристиянських часів. У давнину було заведено святкувати завершення весняного сезону і початок літнього. А зелень символізували нове життя.

Тому на Зелені свята молодь збирала гілля з листками та прикрашала віконниці та ікони у будинку. Недотримання цієї традиції вважалося гріхом.

Якщо листя залишалося зеленим і свіжим і наступного дня, то вважалося, що біди та хвороби обійдуть цю оселю стороною.

Що робити на Трійцю не можна

Як і будь-яке велике свято, на Трійцю існує декілька суворих заборон. А саме: