Трійню назвали на честь "Гри престолів". Тепер дітям доведеться несолодко

Як назвали дітлахів

Як виявилося, батьки-фанати культової "Гри престолів" назвали своїх трьох дітей Wolf, Wild, Winter. Відповідно - Вовк, Дикий і Зима.

Такі дивні імена спливли в популярній в Британії соцмережі Reddit.

Батьки назвали своїх трійнят так після виходу культового серіалу, і хейтери вважають, що їм не слід було цього дозволяти.

Що думають про такі імена користувачі

Ці унікальні імена не вразили користувачів соцмережі - навпаки. Люди пишуть, що за недалекість батьків тепер дітям доведеться несолодко в соціальних взаємодіях.

"Я з трійні, і я дуже радий, що мої батьки цього не зробили…

Одного разу я зустріла жінку, чиїх синів-близнюків звали Boy і Guy. Я подумала, що вона жартує.

Я знаю братів і сестер, яких називають Brave, Strong, Free, and Wild (Хоробрим, Сильним, Вільним і Диким)", - зазначають користувачі.

Вдалі українські імена для дітей, народжених у травні 2023

Для дівчаток:

Олександра, Валентина, Глафіра, Гликерия, Євгенія, Євдокія, Єлизавета, Єфросинія, Зоя, Ірина, Клавдія, Христина, Марія, Муза, Пелагея, Сусанна, Таїсія, Тамара, Тетяна, Фаїна, Юлія.

Для хлопчиків

Філіп, Віктор, Денис, Євген, Василь, Богдан, Єгор, Яків, Антон, Олег, Іван, Станіслав, Кирило, Ярослав, Максим, Георгій, Юхим, Владислав, Павло, Артур, Семен, Петро, ​​Давид, Валерій, Макар, Валентин, Тарас.