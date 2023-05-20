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Трійню назвали на честь "Гри престолів". Тепер дітям доведеться несолодко

Дітей назвали на честь "Гри престолів" (ілюстративне фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Давати дітям дивакуваті імена, щоб виділитися, така собі ідея. Адже в майбутньому їм з цими іменами жити, і навіть виживати - через ймовірні насмішки і знущання з боку інших людей з "нормальними" в уявленні соціуму іменами.

Тим не менш такі застереження не завадили парочці фанатів серіалу "Гра престолів" дати своїй новонародженій трійні дивні імена.

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

Як назвали дітлахів

Як виявилося, батьки-фанати культової "Гри престолів" назвали своїх трьох дітей Wolf, Wild, Winter. Відповідно - Вовк, Дикий і Зима.

Такі дивні імена спливли в популярній в Британії соцмережі Reddit.

Батьки назвали своїх трійнят так після виходу культового серіалу, і хейтери вважають, що їм не слід було цього дозволяти.

Що думають про такі імена користувачі

Ці унікальні імена не вразили користувачів соцмережі - навпаки. Люди пишуть, що за недалекість батьків тепер дітям доведеться несолодко в соціальних взаємодіях.

"Я з трійні, і я дуже радий, що мої батьки цього не зробили…

Одного разу я зустріла жінку, чиїх синів-близнюків звали Boy і Guy. Я подумала, що вона жартує.

Я знаю братів і сестер, яких називають Brave, Strong, Free, and Wild (Хоробрим, Сильним, Вільним і Диким)", - зазначають користувачі.

Вдалі українські імена для дітей, народжених у травні 2023

  • Для дівчаток:

Олександра, Валентина, Глафіра, Гликерия, Євгенія, Євдокія, Єлизавета, Єфросинія, Зоя, Ірина, Клавдія, Христина, Марія, Муза, Пелагея, Сусанна, Таїсія, Тамара, Тетяна, Фаїна, Юлія.

  • Для хлопчиків

Філіп, Віктор, Денис, Євген, Василь, Богдан, Єгор, Яків, Антон, Олег, Іван, Станіслав, Кирило, Ярослав, Максим, Георгій, Юхим, Владислав, Павло, Артур, Семен, Петро, ​​Давид, Валерій, Макар, Валентин, Тарас.

Раніше ми писали, що дитину назвали на честь улюбленої їжі. Тепер бояться знущань у школі.

Крім того читайте, як назвати дитину, народжену у 2023 році.

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