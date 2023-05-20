Тройню назвали в честь "Игры престолов". Теперь детям придется несладко

Как назвали детей

Как оказалось, родители-фанаты культовой "Игры престолов" назвали своих троих детей Wolf, Wild, Winter. Соответственно - Волк, Дикий и Зима.

Такие странные имена всплыли в популярной в Британии соцсети Reddit.

Родители назвали своих тройняшек так после выхода культового сериала, и хейтеры считают, что им не следовало этого разрешать.

Что думают о таких именах пользователи

Эти уникальные имена не поразили пользователей соцсети - наоборот. Люди пишут, что за недалекость родителей теперь детям придется несладко в социальных взаимодействиях.

"Я из тройни, и я очень рад, что мои родители этого не сделали…

Однажды я встретила женщину, чьих сыновей-близнецов звали Boy и Guy. Я подумала, что она шутит.

Я знаю братьев и сестер, которых называют Brave, Strong, Free, and Wild (Храбрым, Сильным, Свободным и Диким)", - отмечают пользователи.

Удачные украинские имена для детей, рожденных в мае 2023

Для девочек:

Александра, Валентина, Глафира, Гликерия, Евгения, Евдокия, Елизавета, Ефросинья, Зоя, Ирина, Клавдия, Кристина, Мария, Муза, Пелагея, Сусанна, Таисия, Тамара, Татьяна, Фаина, Юлия.

Для мальчиков

Филипп, Виктор, Денис, Евгений, Василий, Богдан, Егор, Яков, Антон, Олег, Иван, Станислав, Кирилл, Ярослав, Максим, Георгий, Ефим, Владислав, Павел, Артур, Семен, Петр, Давид, Валерий, Макар, Валентин, Тарас.