Тройню назвали в честь "Игры престолов". Теперь детям придется несладко

Давать детям странноватые имена, чтобы выделиться, такая себе идея. Ведь в будущем им с этими именами жить, и даже выживать - из-за вероятных насмешек и издевательств со стороны других людей с "нормальными" в представлении социума именами.
Тем не менее, такие предостережения не помешали парочке фанатов сериала "Игра престолов" дать своей новорожденной тройне странные имена.
Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
Как оказалось, родители-фанаты культовой "Игры престолов" назвали своих троих детей Wolf, Wild, Winter. Соответственно - Волк, Дикий и Зима.
Такие странные имена всплыли в популярной в Британии соцсети Reddit.
Родители назвали своих тройняшек так после выхода культового сериала, и хейтеры считают, что им не следовало этого разрешать.
Эти уникальные имена не поразили пользователей соцсети - наоборот. Люди пишут, что за недалекость родителей теперь детям придется несладко в социальных взаимодействиях.
"Я из тройни, и я очень рад, что мои родители этого не сделали…
Однажды я встретила женщину, чьих сыновей-близнецов звали Boy и Guy. Я подумала, что она шутит.
Я знаю братьев и сестер, которых называют Brave, Strong, Free, and Wild (Храбрым, Сильным, Свободным и Диким)", - отмечают пользователи.
Александра, Валентина, Глафира, Гликерия, Евгения, Евдокия, Елизавета, Ефросинья, Зоя, Ирина, Клавдия, Кристина, Мария, Муза, Пелагея, Сусанна, Таисия, Тамара, Татьяна, Фаина, Юлия.
Филипп, Виктор, Денис, Евгений, Василий, Богдан, Егор, Яков, Антон, Олег, Иван, Станислав, Кирилл, Ярослав, Максим, Георгий, Ефим, Владислав, Павел, Артур, Семен, Петр, Давид, Валерий, Макар, Валентин, Тарас.
Раньше мы писали, что ребенка назвали в честь любимой еды. Теперь боятся издевательств в школе.
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