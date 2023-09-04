Як скласти тривожний рюкзак для школяра так, щоб дитині було комфортно в укритті

Що покласти дитині в тривожний рюкзак

Батькам школярів варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі й під час повітряної тривоги братиме з собою до укриття.

У нього варто покласти:

поживні батончики, снеки довготривалого зберігання

пляшку питної води

вологі серветки

теплу легку ковдру

записку, в якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів (імена, номери телефонів, адреси)

додатковий телефон (за можливості) разом із зарядним кабелем і павербанком

медичні препарати, якщо дитина проходить курс на постійній основі (попередньо поінформувавши про це класного керівника й вклавши інструкцію, як саме потрібно давати препарат)

кілька речей, які створять дитині атмосферу комфорту. Це може бути книжка, розмальовка або улюблена іграшка

"Не перевантажуйте наплічник, адже важкий рюкзак може завадити дитині швидко евакуюватися у безпечне місце", - зазначають у Міністерстві.

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