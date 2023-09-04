Як скласти тривожний рюкзак для школяра так, щоб дитині було комфортно в укритті

Цей навчальний рік у більшості шкіл проходитиме в очному форматі. При цьому діти під час тривог повинні будуть перебувати в укритті.
Про те, що має бути у тривожному рюкзаку дитини, розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Батькам школярів варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі й під час повітряної тривоги братиме з собою до укриття.
У нього варто покласти:
"Не перевантажуйте наплічник, адже важкий рюкзак може завадити дитині швидко евакуюватися у безпечне місце", - зазначають у Міністерстві.
У МОЗ пояснили, як правильно організувати харчування дитини під час навчання, щоб вона отримувала усі необхідні речовини. Експерти назвали 7 головних правил:
замініть водою всі інші напої - соки, фреші та солодка вода містять цукор, а він може стати причиною розвитку карієсу та набору зайвої ваги
вибирайте цілозернові продукти - вони місять більше корисних речовин, тому збагатять організм необхідними нутрієнтами
подбайте про здорові перекуси - найкраще для цього вибирати овочеву соломку (моркву, селеру), горіхи та насіння
вибирайте фрукти і ягоди на десерт - вони містять менше калорій, тому дитина не набере вагу і не споживатиме доданого цукру
відмовтеся від харчового "сміття" - чипси, сухарики і тому подібне бажано повністю виключити з раціону, або хоча б звести до мінімуму
заохочуйте рухову активність - дитині потрібно багато рухатися, для цього запишіть її на спортивні гуртки, заняття танцями тощо
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