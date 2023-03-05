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Тривожні ознаки, що кохана людина втрачає до вас інтерес

Як зрозуміти, що партнер до вас охолонув (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

З часом стосунки можуть вичерпати себе і ви починаєте помічати ознаки охолодження з боку коханої людини. Найчастіше ці ознаки - початок кінця, тому їх треба вчасно помітити, і якщо ще не пізно - спробувати врятувати.

Про це пише Telegram Краса. Здоров'я. Стосунки.

Ваш партнер довго не відповідає на повідомлення

Звісно, у всіх буває багато справ, але якщо партнер раніше завжди був на зв'язку, а зараз раптом почав пропадати, можливо він починає віддалятися.

Партнера перестали цікавити подробиці вашого життя

У здорових стосунках люди цікавляться життям один одного, діляться різними подробицями, наприклад, як пройшов день, як себе почуваєш і так далі. Якщо це зникло, то варто занепокоїтися.

Партнер втратив інтерес до ваших родичів, друзів

Звичайно, він може бути не в захваті від перспективи провести чергові вихідні у ваших батьків, але, напевно, погодиться заради вас. Якщо ж він почав уникати спілкування з вашими рідними, можливо, стосунки з вами (а отже і з ними) стали для нього неважливими.

Партнер ігнорує ваші прохання

Якщо ви помітили, що доводиться постійно просити його про елементарні речі, а ваші прохання ігноруються, скоріш за все партнер не цінує ваші стосунки, йому до них байдуже.

Партнер не прагне фізичного контакту з вами

Люблячим людям приємно торкатися один одного, відчувати один одного. Якщо партнер перестав ініціювати фізичний контакт у вигляді ненав’язливих дотиків, поцілунків та обіймів, значить його інтерес до вас вичерпався. При цьому секс може бути присутнім, але стає одноманітним.

Ви з партнером перестали сперечатись

Якими б ідеальними не були стосунки в парі, але все одно знаходяться якісь розбіжності чи непорозуміння, через які виникають суперечки. Вміння сперечатись без скандалів, образ, замикання в собі є ознакою здорових стосунків. Але якщо партнеру все стало настільки байдуже, що він навіть перестав з вами сперечатися, швидше за все, ви для нього вже неважливі.

Партнер не ставить стосунки з вами на перше місце

Якщо кохана людина витрачає весь свій час та сили на кар'єру, спілкування з друзями, хобі, весь час чимось зайнятий і зовсім не приділяє часу вам та вашим стосункам, стосунки з вами для неї вже не цікаві.

Раніше ми писали, як зрозуміти, що партнер вас зраджує.

Також читайте, як виявити, що ваші стосунки приречені.

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