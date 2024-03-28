Тривожні ознаки, які можуть бути ранніми симптомами раку. Ось що має насторожити
Гарвардська медична школа пояснила, які симптоми у жінок можуть вказувати на рак яєчників на ранній стадії. Онкологію дуже важливо виявити якомога раніше, тоді є більше шансів на повне одужання.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Express.
Як вчасно розпізнати симптоми раку яєчників
Головні симптоми, за якими жінки можуть запідозрити рак яєчників - втрата апетиту, швидке відчуття ситості після прийому їжі, нездатність доїдати звичні порції.
Лікарі наголошують, що тривожитись треба, якщо таке трапляється 12 разів або більше на місяць. Також можуть бути й інші ознаки хвороби.
"Біль у спині чи животі або біль під час сексу також можуть бути ранніми ознаками. Деякі жінки можуть відчувати здуття живота", - розповідає лікар-терапевт Стефані Ооі із Гарвардської медичної школи.
За її словами, тривожним симптомом може бути втрата ваги.
"Наявність будь-якого з цих симптомів не обов’язково означає, що у вас рак яєчників, але ви повинні проконсультуватись із лікарем загальної практики", - наголосила Ооі.
Також зазначається, що щорічно у Великобританії діагностують понад 7000 нових випадків раку яєчників. Більше чверті таких випадків діагностовано у жінок віком від 75 років.
Повний список симптомів раку яєчників:
- роздутий живіт або відчуття роздутості
- біль або чутливість у животі або в області між стегнами
- відсутність апетиту або відчуття насичення одразу після їди
- часте сечовипускання
- розлад травлення
- закреп або діарея
- біль у спині
- постійне відчуття втоми
- втрата ваги
- кровотеча з піхви після менопаузи
Якщо ви відчуваєте будь-які незрозумілі симптоми, вам слід проконсультуватись зі своїм лікарем загальної практики.
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