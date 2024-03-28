Тревожные признаки, которые могут являться ранними симптомами рака. Вот что должно насторожить

Гарвардская медицинская школа объяснила, какие симптомы у женщин могут указывать на рак яичников на ранней стадии. Онкологию очень важно выявить как можно раньше, тогда есть больше шансов на полное выздоровление.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Express .

Как вовремя распознать симптомы рака яичников

Главные симптомы, по которым женщины могут заподозрить рак яичников - потеря аппетита, быстрое ощущение сытости после приема пищи, неспособность доедать привычные порции.

Врачи отмечают, что тревожиться нужно, если такое случается 12 раз или больше в месяц. Также могут быть и другие признаки заболевания.

"Боль в спине или животе или боль во время секса также могут быть ранними признаками. Некоторые женщины могут испытывать вздутие живота", - рассказывает врач-терапевт Стефани Оои из Гарвардской медицинской школы.

По ее словам, тревожным симптомом может быть потеря веса.

"Наличие любого из этих симптомов не обязательно означает, что у вас рак яичников, но вы должны проконсультироваться с врачом общей практики", - подчеркнула Оои.

Также отмечается, что ежегодно в Великобритании диагностируется более 7 000 новых случаев рака яичников. Более четверти таких случаев диагностированы у женщин от 75 лет.

Полный список симптомов рака яичников:

раздутый живот или чувство раздутости

боль или чувствительность в животе или в области между бедрами

отсутствие аппетита или ощущение насыщения сразу после еды

частое мочеиспускание

расстройство пищеварения

закреп или диарея

боль в спине

постоянное чувство усталости

потеря веса

кровотечение из влагалища после менопаузы

Если вы чувствуете какие-либо непонятные симптомы, вам следует проконсультироваться со своим врачом общей практики.