ua en ru
Чт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тревожные признаки, которые могут являться ранними симптомами рака. Вот что должно насторожить

Четверг 28 марта 2024 08:21
UA EN RU
Тревожные признаки, которые могут являться ранними симптомами рака. Вот что должно насторожить Как распознать рак яичников (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Гарвардская медицинская школа объяснила, какие симптомы у женщин могут указывать на рак яичников на ранней стадии. Онкологию очень важно выявить как можно раньше, тогда есть больше шансов на полное выздоровление.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Express.

Как вовремя распознать симптомы рака яичников

Главные симптомы, по которым женщины могут заподозрить рак яичников - потеря аппетита, быстрое ощущение сытости после приема пищи, неспособность доедать привычные порции.

Врачи отмечают, что тревожиться нужно, если такое случается 12 раз или больше в месяц. Также могут быть и другие признаки заболевания.

"Боль в спине или животе или боль во время секса также могут быть ранними признаками. Некоторые женщины могут испытывать вздутие живота", - рассказывает врач-терапевт Стефани Оои из Гарвардской медицинской школы.

По ее словам, тревожным симптомом может быть потеря веса.

"Наличие любого из этих симптомов не обязательно означает, что у вас рак яичников, но вы должны проконсультироваться с врачом общей практики", - подчеркнула Оои.

Также отмечается, что ежегодно в Великобритании диагностируется более 7 000 новых случаев рака яичников. Более четверти таких случаев диагностированы у женщин от 75 лет.

Полный список симптомов рака яичников:

  • раздутый живот или чувство раздутости
  • боль или чувствительность в животе или в области между бедрами
  • отсутствие аппетита или ощущение насыщения сразу после еды
  • частое мочеиспускание
  • расстройство пищеварения
  • закреп или диарея
  • боль в спине
  • постоянное чувство усталости
  • потеря веса
  • кровотечение из влагалища после менопаузы

Если вы чувствуете какие-либо непонятные симптомы, вам следует проконсультироваться со своим врачом общей практики.

Раньше мы писали о том, какие пищевые привычки украинцев приводят к болезням.

Читайте также о том, как вино влияет на здоровье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы врача
NEWS
Россияне ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о работе ПВО
Россияне ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о работе ПВО