Тревожные признаки, которые могут являться ранними симптомами рака. Вот что должно насторожить
Гарвардская медицинская школа объяснила, какие симптомы у женщин могут указывать на рак яичников на ранней стадии. Онкологию очень важно выявить как можно раньше, тогда есть больше шансов на полное выздоровление.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Express.
Как вовремя распознать симптомы рака яичников
Главные симптомы, по которым женщины могут заподозрить рак яичников - потеря аппетита, быстрое ощущение сытости после приема пищи, неспособность доедать привычные порции.
Врачи отмечают, что тревожиться нужно, если такое случается 12 раз или больше в месяц. Также могут быть и другие признаки заболевания.
"Боль в спине или животе или боль во время секса также могут быть ранними признаками. Некоторые женщины могут испытывать вздутие живота", - рассказывает врач-терапевт Стефани Оои из Гарвардской медицинской школы.
По ее словам, тревожным симптомом может быть потеря веса.
"Наличие любого из этих симптомов не обязательно означает, что у вас рак яичников, но вы должны проконсультироваться с врачом общей практики", - подчеркнула Оои.
Также отмечается, что ежегодно в Великобритании диагностируется более 7 000 новых случаев рака яичников. Более четверти таких случаев диагностированы у женщин от 75 лет.
Полный список симптомов рака яичников:
- раздутый живот или чувство раздутости
- боль или чувствительность в животе или в области между бедрами
- отсутствие аппетита или ощущение насыщения сразу после еды
- частое мочеиспускание
- расстройство пищеварения
- закреп или диарея
- боль в спине
- постоянное чувство усталости
- потеря веса
- кровотечение из влагалища после менопаузы
Если вы чувствуете какие-либо непонятные симптомы, вам следует проконсультироваться со своим врачом общей практики.
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