Тривожні дзвіночки, що вашим стосункам точно прийшов кінець

У стосунках зацікавлені тільки ви

Якщо ви помічаєте, що лише ви намагаєтеся розрулити всі непорозуміння і залагодити сварки, а другий рівноцінний учасник конфлікту не робить нічого або робить вигляд, що йому все одно, - це погано.

Ви перші йдете вибачатися, миритися, навіть якщо не відчуваєте за собою вини. Це дуже тривожний дзвіночок, що стосунки потрібні тільки вам.

Ви відчуваєте огиду до партнера

Ви уникаєте будь-якого фізичного контакту, поцілунки, обійми і тим паче секс викликають у вас огиду.

Деякі психологи вважають відчуття огиди головною ознакою того, що стосунки підійшли до кінця і боротися вже немає за що.

Ви не можете покластися на свого партнера

Якщо ви розумієте, що краще все зробите самі, ніж будете сподіватися на партнера, - це дуже погано для стосунків.

Особливо, коли вам доводиться ще й за нього розрулювати неприємності - платити борги чи вплутуватися в його стосунки з друзями чи родичами.

Ви не раз зраджували один одному

Або зраджував хтось один. Головне тут ось що: одноразову зраду - сексуальну або емоційну - ще можна в деяких випадках порахувати помилкою.

Але якщо зради трапляються регулярно і ви (і/або партнер) не бачите в цьому нічого поганого - такі стосунки приречені.

Через стосунки страждають інші сфери вашого життя

Наприклад, партнер змушує вас кинути улюблену роботу, не дає займатися хобі і розвиватися.

Через нього ви сваритесь з друзями або батьками, нервуєте, погано спите, втрачаєте здоров’я. Це можна віднести до психологічного насилля, яке неприпустиме у здорових стосунках.

Вас уникають

Ви помічаєте, що ваша половина більше не хоче проводити з вами час. Людина стала холодною і потайною, майже нічим з вами не ділиться, йде від розмов.

Це не обов'язково ознака зради, просто почуття закінчилися і далі партнер хоче йти один, навіть якщо сам цього ще не усвідомлює.

Вам складно відкритися

Ви не можете поговорити зі своєю половиною по душах. Або відчуваєте скутість, дискомфорт і відторгнення при думці про те, щоб поділитися з людиною своїми переживаннями. Натомість все частіше мовчите і приховуєте.

Можливо, так відбувається, тому що партнер вас не підтримує, знецінює і критикує.

Звісно, ці 7 ознак не можуть бути закликом до дії - розриву стосунків. Але це - тривожні дзвіночки, на які варто звертати увагу і пропрацьовувати, якщо все ще вірите у ваші стосунки.