Тривають криваві бої. Волонтер оголосила терміновий збір для ЗСУ

На Донбасі тривають кровопролитні бої, дуже багато загиблих та поранених воїнів. Бійцям терміново потрібні рації "Моторолла".
Волонтер Наталія Юсупова у Facebook просить матеріально допомогти для придбання цих пристроїв на фронт.
"Ніяк не можу зібрати. Тривають кровопролитні бої, багато загиблих та поранених воїнів. Бійцям дуже потрібні рації Моторолла! Рахунок на 136 тисяч гривень, з них є вже 36 тисяч", - повідомила волонтер.
Пайпал – pp@nataliiayusupova.name
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
Терміново потрібна допомога ЗСУ (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskay)
Нагадаємо, що Сергій Притула звернувся до українців після того, як акула з'їла росіянина.
Крім того, раніше ми писали, що оголошено терміновий збір на приціл для нацгвардійців.