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Продолжаются кровавые бои. Волонтер объявила срочный сбор для ВСУ

Бойцам ВСУ необходима помощь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На Донбассе продолжаются кровопролитные бои, очень много погибших и раненых воинов. Бойцам срочно необходимы рации "Моторолла".

Волонтер Наталия Юсупова в Facebook просить материально помощь для приобретения этих устройств на фронт.

"Никак не могу собрать. Продолжаются кровопролитные бои, много погибших и раненых воинов. Бойцам очень нужны рации Моторолла! Счет на 136 тісяч гривен, из них есть уже 36 тысяч", - сообщила волонтер.

Реквизиты для помощи

Пайпал - pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карточки Банки

5375 4112 0025 4253

Срочно нужна помощь ВСУ (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskay)

Напомним, что Сергей Притула обратился к украинцам после того, как акула съела россиянина.

Кроме того, ранее мы писали о том, что объявлен срочный сбор на прицел для нацгвардейцев.

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