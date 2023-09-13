Триває реєстрація на осінню зміну для дітей "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова
Хлопці та дівчата, які постраждали від війни, можуть стати учасниками осінньої зміни "Блогер Кемп" від Фонду Ріната Ахметова, яка відбудеться на Закарпатті протягом десяти днів, починаючи з 20 жовтня 2023 року.
Про це повідомляє прес-служба фонду.
Зміни побудовані так, щоб діти мали змогу проводити багато часу на свіжому повітрі, активно рухатися та спілкуватися, відкривати для себе світ професій, займатися творчістю та працювати з психологом над подоланням травми війни.
До участі у проекті запрошуються діти 8-15 років, які постраждали від війни в Україні. А саме:
— діти, які були незаконно депортовані до РФ та повернулися в Україну;
— втратили батьків під час війни;
— хлопці та дівчата з прийомних сімей, ДБСТ, під опікою та усиновлені;
— дітлахи, які живуть у зонах активних бойових дій;
— ті, хто постраждав внаслідок бойових дій.
Зареєструйтеся до 22 вересня 2023 року одним з двох способів:
— за телефоном безкоштовної гарячої лінії фонду 0 (800) 509 001 (працює з понеділка по п’ятницю), або
— онлайн за akhmetovfoundation.org/s/8d525c
Кожен день зміни "Блогер Кемп" присвячений новим активностям, а через всі дні проходить корисне і творче навчання — можливість опанувати навички блогера, а також насичені майстер-класи від відомих представників медіасфери України.
Додому діти повертаються з теплими спогадами, значним покращенням психоемоційного стану, знаннями, мріями та упевненістю у майбутньому.
У рамках проекту оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали майже 5000 дітей зі всієї країни.