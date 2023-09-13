ua en ru
Ср, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Триває реєстрація на осінню зміну для дітей "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова

Середа 13 вересня 2023 21:15
UA EN RU
Триває реєстрація на осінню зміну для дітей "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова Триває реєстрація на осінню зміну для дітей "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Хлопці та дівчата, які постраждали від війни, можуть стати учасниками осінньої зміни "Блогер Кемп" від Фонду Ріната Ахметова, яка відбудеться на Закарпатті протягом десяти днів, починаючи з 20 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Зміни побудовані так, щоб діти мали змогу проводити багато часу на свіжому повітрі, активно рухатися та спілкуватися, відкривати для себе світ професій, займатися творчістю та працювати з психологом над подоланням травми війни.

До участі у проекті запрошуються діти 8-15 років, які постраждали від війни в Україні. А саме:

— діти, які були незаконно депортовані до РФ та повернулися в Україну;

— втратили батьків під час війни;

— хлопці та дівчата з прийомних сімей, ДБСТ, під опікою та усиновлені;

— дітлахи, які живуть у зонах активних бойових дій;

— ті, хто постраждав внаслідок бойових дій.

Зареєструйтеся до 22 вересня 2023 року одним з двох способів:

— за телефоном безкоштовної гарячої лінії фонду 0 (800) 509 001 (працює з понеділка по п’ятницю), або

— онлайн за akhmetovfoundation.org/s/8d525c

Кожен день зміни "Блогер Кемп" присвячений новим активностям, а через всі дні проходить корисне і творче навчання — можливість опанувати навички блогера, а також насичені майстер-класи від відомих представників медіасфери України.

Додому діти повертаються з теплими спогадами, значним покращенням психоемоційного стану, знаннями, мріями та упевненістю у майбутньому.

У рамках проекту оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали майже 5000 дітей зі всієї країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
діти