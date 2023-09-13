Продолжается регистрация на осеннюю смену для детей "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова

Ребята, пострадавшие от войны, могут стать участниками осенней смены "Блогер Кемп" от Фонда Рината Ахметова, которая состоится в Закарпатье в течение десяти дней, начиная с 20 октября 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Изменения построены так, чтобы дети имели возможность проводить много времени на свежем воздухе, активно двигаться и общаться, открывать мир профессий, заниматься творчеством и работать с психологом над преодолением травмы войны.

К участию в проекте приглашаются дети 8-15 лет, пострадавшие от войны в Украине. А именно:

— дети, незаконно депортированные в РФ и вернувшиеся в Украину;

— потеряли родителей во время войны;

- ребята из приемных семей, ДБСТ, на попечении и усыновлены;

— дети, живущие в зонах активных боевых действий;

— те, кто пострадал в результате боевых действий.

Зарегистрируйтесь до 22 сентября 2023 года одним из двух способов:

— по телефону бесплатной горячей линии фонда 0 (800) 509 001 (работает с понедельника по пятницу) или

— онлайн по akhmetovfoundation.org/s/8d525c

Каждый день смены "Блогер Кемп" посвящен новым активностям, а через все дни проходит полезная и творческая учеба — возможность овладеть навыками блоггера, а также насыщенными мастер-классами известных представителей медиасферы Украины.

Домой дети возвращаются с теплыми воспоминаниями, значительным улучшением психоэмоционального состояния, знаниями, мечтами и уверенностью в будущем.

В рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили около 5000 детей со всей страны.